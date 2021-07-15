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«С учётом эпидобстановки в отдельных странах»: Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией

15 июля 2021, 00:35  •  37 • В России
По итогам заседания российского оперштаба по борьбе с COVID-19 принято решение возобновить авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Отмечается, что это стало возможно с учётом эпидобстановки. Кроме того, вырастет число рейсов, работающих по уже открытым маршрутам, в частности в Австрию, Болгарию, Грецию и Хорватию. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на ряд актуальных вопросов о вакцинации. В частности, он рассказал о прививках для переболевших коронавирусом и причинах медотвода от вакцинации.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Россия с 24 июля возобновит авиасообщение с Францией и Чехией, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Как говорится на сайте кабмина, соответствующее решение принято «с учётом эпидобстановки в отдельных странах».

По итогам заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой принято решение возобновить с 24 июля на взаимной основе регулярное авиасообщение с Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, а также по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Россия также возобновляет авиасообщение с Чехией по маршруту Москва — Прага с частотой четыре рейса в неделю.

Наряду с этим принято решение увеличить на взаимной основе с 24 июля количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что на ряде направлений пока речь не идёт о возобновлении туристических поездок, поскольку визы соответствующего типа не выдаются.

«Если говорить об открытии регулярных рейсов в Ниццу и Прагу — это рейсы для особых категорий граждан. У кого есть гражданство, вид на жительство, учебная или рабочая виза, медицинские цели или воссоединение семьи. Для туризма в Чехию и Францию путешествие планировать пока невозможно, так как туристические визы не выдают», — сказал в беседе с RT вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

По его словам, наиболее важными туристическими направлениями, по которым оперштаб также принял решение, сейчас являются Болгария, Греция и Хорватия.

«Также хорошо, что из Москвы в греческие Салоники количество рейсов увеличилось до семи в неделю. Ну и в дополнение пять рейсов по маршруту Москва — Сплит — Дубровник — это тоже туристические направления», — заключил собеседник RT.

Также на russian.rt.com Чартерное разрешение: Путин отменил указ о запрете полётов на курорты Египта

Добавим, что на заседании оперштаба также обсуждалась возможность возобновления авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Напомним, 8 июля Владимир Путин отменил действовавший с 2015 года запрет полётов на курорты Египта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференции провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани.

«Для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений», — говорится на сайте правительства.

Решение о возможности возобновления авиасообщения планируется принять по итогам визита российской делегации в Египет.

Вакцинация переболевших COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции необходимо и тем, кто уже переболел.

Он рассказал, что во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев.

«Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел. После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что существующая практика демонстрирует способность вакцин защищать от тяжёлых осложнений коронавируса. Он также высказался о числе заболевших после прививок.

«После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две — три недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — сказал министр.

Вместе с тем он добавил, что у некоторых людей есть объективные причины не проходить вакцинацию.

«Если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжёлые аллергические реакции (анафилактический шок, отёк Квинке)», — рассказал министр.

Он добавил, что если у пациента есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, то вакцинацию следует осуществить примерно через две — четыре недели после выздоровления или ремиссии.

По словам Мурашко, если у пациента имеются медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса, то он более уязвим перед инфекцией.

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