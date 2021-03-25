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«С учётом эпидобстановки»: Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами

25 марта 2021, 20:50  •  59 • В России
Правительство России приняло решение с 1 апреля возобновить регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой — с учётом эпидемиологической обстановки в этих странах. Также увеличится количество регулярных рейсов с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Египтом, Кубой и ОАЭ. Решение принято на фоне стабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России (за минувшие сутки диагноз подтверждён у 9221 человека) и продолжающейся кампании по вакцинации населения. Также в четверг, 25 марта, началось промышленное производство третьей российской вакцины от коронавируса — препарата «КовиВак». Первые его поставки в регионы ожидаются в конце марта.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Россия с 1 апреля возобновляет регулярное международное авиасообщение ещё с шестью странами: Германией, Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперштаба — с учётом эпидемиологической обстановки в этих государствах.

Речь идёт о рейсах по маршрутам Москва — Берлин, Москва — Франкфурт-на-Майне и Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне, а также рейсах из российской столицы в Душанбе, Ташкент, Каракас, Дамаск, Коломбо и обратно.

Кроме того, принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Египтом, Кубой и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

«Также оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учётом... необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили в пресс-службе правительства.

В оперштабе напомнили, что россиянам по прибытии в РФ необходимо в течение 72 часов сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса, а иностранным гражданам для визита в Россию необходимо иметь при себе отрицательный тест и соблюдать установленные в РФ меры предосторожности.

На фоне ухудшения показателей по заболеваемости коронавирусом во многих регионах мира и сообщений о начале третьей волны пандемии ситуация в России остаётся стабильной. За минувшие сутки в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 9221 человека, 10 881 пациент выздоровел, 393 — скончались от осложнений.

Всего с начала пандемии коронавирус в России был выявлен у 4 492 692 человек. Из них 4 109 281 пациент выздоровел, 96 612 — скончались. Таким образом, активными остаются около 286,8 тыс. случаев (6,38%).

По данным Роспотребнадзора, в стране за всё время проведено более 118,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Почти 486 тыс. человек остаются под наблюдением врачей.

В России началось промышленное производство третьей отечественной вакцины от коронавируса — препарата «КовиВак». В официальной церемонии, прошедшей в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, принял участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«В год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины «КовиВак». Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки. Но при этом необходимо помнить, что за созданием вакцины стоит труд сотен работников центра, десятки бессонных ночей, сотни опытов и исследований. И колоссальная ответственность за результат», — подчеркнул министр.

В пресс-службе ведомства сообщили, что препарат в ближайшее время начнёт поступать в регионы (вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» называла 28 марта в качестве даты первых поставок «КовиВака»).

Научный центр планирует выпускать до 10 млн доз вакцины в год. При этом ранее замгендиректора центра имени Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов отмечал, что при необходимости объёмы производства могут быть увеличены до 60—100 млн доз в год. По его словам, на такие мощности центр может выйти через 15 месяцев — после проведения необходимого переоборудования.

В свою очередь, Валерий Фальков заявил, что центр имени Чумакова рассматривает компанию «Нанолек» в качестве индустриального партнёра для увеличения производства вакцины. А директор научного учреждения Айдар Ишмухаметов рассказал, что транспортировать «КовиВак» можно при температуре +2...+4 °C.

Он также сообщил, что у участников клинических испытаний вакцины сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу, и призвал россиян сделать прививку любым доступным препаратом.

«Вряд ли на сегодняшний день можно будет предоставить выбор всех трёх вакцин всем людям. Все три вакцины идут на наработку. Поступают в регионы. Период, когда можно будет сделать выбор, я думаю, будет не сразу. Наверное, вряд ли целесообразно дожидаться возможности подобного выбора», — цитирует учёного ТАСС.

В Роспотребнадзоре сообщили, что 24 марта в журнале «Инфекция и иммунитет» были опубликованы результаты первой и второй фазы клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Отмечается, что испытания подтвердили безопасность и иммунологическую эффективность препарата.

«Все местные реакции на введение вакцины были умеренными, например кратковременная боль в месте инъекции. Признаков развития местных или системных побочных реакций не было. Схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, из которых состоит вакцина, у 100% добровольцев», — говорится в публикации.

«По результатам проведённого исследования можно заключить, что вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В понедельник, 22 марта, в ходе совещания с президентом РФ гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что с начала года произведено уже 865 тыс. доз «ЭпиВакКороны» и более 100 тыс. доз препарата введено в гражданский оборот. По его словам, «качество вакцинного препарата с каждой серией только улучшается».

«До настоящего времени мы выпускали вакцину только в ампулах, а в начале марта запустили новую производственную линию по выпуску в шприц-дозах, что позволит сократить и облегчить сам процесс вакцинации в прививочных кабинетах», — добавил Максютов.

Специалист уточнил, что в соответствии с производственным планом в апреле должно быть выпущено 1,5 млн доз вакцины, в мае — 3 млн, а с июня — по 5 млн доз ежемесячно.

«Высокий профиль безопасности вакцины позволяет использовать её и для ревакцинации как привитых любыми вакцинами для профилактики COVID-19, так и переболевших», — отметил гендиректор «Вектора».

В ходе этого совещания Владимир Путин сообщил, что с начала прививочной кампании в России первую дозу препаратов от коронавируса получили уже 6,3 млн человек, из них 4,3 млн вакцинированы полностью. Он также заявил о намерении сделать прививку — и 23 марта получил первую дозу вакцины. 

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Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у президента не наблюдается никаких побочных эффектов после прививки: «Чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо».

Сам Путин в ходе встречи с лауреатами премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества заявил, что намерен расширять географию рабочих поездок после выработки необходимого количества антител.

Если говорить о первой в мире зарегистрированной вакцине от коронавируса «Спутник V», то, по данным на 17 марта, в гражданский оборот в России поступило 8,9 млн полных комплектов препарата (17,8 млн доз), произведено — более 20,1 млн доз. Только в Москве, по словам мэра столицы Сергея Собянина, прививку сделали около 1 млн человек.

«Мы видим, что это абсолютно безопасно и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем... Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения, у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьёзных осложнений», — рассказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

При этом использование вакцины одобрили уже в 56 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Во многих из них ведётся работа по локализации производства. В частности, в четверг, 25 марта, промышленный выпуск «Спутника V» начался в Белоруссии.

Также РФПИ объявил о достижении договорённости с сербским Институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» о запуске производства российской вакцины в этой балканской стране. Начало работы конвейера ожидается до мая 2021 года, в дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона.

«Производство вакцины «Спутник V» институтом «Торлак» расширит возможности нашей страны по борьбе с коронавирусом и откроет новые перспективы для поставок вакцины в другие государства Южной Европы. Трансфер технологии для производства «Спутник V» в Сербии укрепит наш суверенитет в области выпуска вакцин. В будущем эта сфера будет иметь большое значение для каждой страны», — заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе обращения к участникам международной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» заявил, что сейчас ведутся активные переговоры о регистрации «Спутника V» в африканских странах, а также поставках препарата как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Африканским союзом.

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