«С учётом эпидобстановки»: Россия с 27 августа снимет ограничения на полёты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ принял решение об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию. Также с этого дня будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, Египет, Киргизию, Таджикистан и на Кипр. Между тем Россия продлила до 2 сентября приостановку авиасообщения с Танзанией. Тем временем в Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию для педагогов и сообщили, что новый учебный год начнётся в очном формате.

С пятницы, 27 августа 2021 года, Россия снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов в Доминиканскую республику, Южную Корею и Чехию. Такое решение принял оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ по итогам состоявшегося заседания и «с учётом эпидобстановки в отдельных странах».

Также с этого дня на взаимной основе увеличивается количество регулярных рейсов в пять государств, среди которых Египет.

«По маршрутам Москва — Хургада, Москва — Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в город Хургада и город Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с курортами Египта, которые было прервано на протяжении почти шести лет.

Кроме того, оперштаб увеличил число рейсов с 4 до 7 в неделю по маршруту Москва — Будапешт, а также по одному рейсу в неделю в венгерскую столицу будет осуществляться из ряда других российских городов.

До 7 будет увеличено число рейсов из Москвы в кипрские Ларнаку и Пафос, а из других российских городов — до 4 в неделю. Вдобавок, по 7 рейсов в неделю будет совершаться по маршрутам Москва — Бишкек и Москва — Душанбе и по одному рейсу — из ряда городов РФ в столицы Киргизии и Таджикистана.

Помимо этого, российские власти в очередной раз продлили приостановку авиасообщения с Танзанией — она действует с 15 апреля.

«Вместе с тем оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране», — указали в правительстве.

Оперативный штаб также выступил с рекомендацией к гражданам РФ, призвав перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

Статистика COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции (впервые с 29 июня суточный прирост не превысил 21 тыс.), из них наибольшее число — в Москве (1489), Санкт-Петербурге (1383) и Московской области (1362). За это время выздоровел 15 601 человек, скончались 806 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 621 601. Всего в России выздоровели 5 899 917 пациентов, 171 305 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 172,5 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,252 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 630 человек. На ИВЛ находятся 333 человека, скончались 54 пациента.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в стране 18 января. Граждане России могут сделать прививку одной из четырёх зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН. По данным на 6 августа, обеими компонентами вакцин в стране привиты более 30 млн человек.

Учебный год в очном формате

В России не будут вводить обязательную вакцинацию для педагогического состава школ и учеников, сообщила пресс-служба Министерства просвещения по итогам рабочей встречи министра Сергея Кравцова с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

«Анна Кузнецова отметила, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры, недопустим. Сергей Кравцов поддержал такую позицию и напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства», — говорится в сообщении.

Вдобавок, глава Минпросвещения указал, что предстоящий учебный год начнётся в очном формате.

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — пояснил он.

Тем временем в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» назвали наиболее частый побочный эффект после вакцинации «ЭпиВакКороной» среди людей старше 60 лет.

«Наиболее частыми побочными явлениями, связанными с вакцинацией препаратом «ЭпиВакКорона», являлись местные реакции в виде кратковременной болезненности, длительность которых составила два-три дня. Описаны единичные случаи кратковременного повышения температуры», — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что местные реакции были отмечены у 1,3% лиц старше 60 лет после первой прививки, у 0,6% — после второй. При этом только у 14% участников I-II фазы клинических испытаний, в которых участвовали добровольцы в возрасте 18-60 лет, встречались местные побочные явления.

«Клинические исследования и гражданский оборот вакцины показывают, что «ЭпиВакКорона» — это ареактогенный (не вызывающий реакции. — RT) и безопасный препарат», — пояснили в центре «Вектор».