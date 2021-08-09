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«С учётом эпидемиологической ситуации»: Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удалённое обучение

09 августа 2021, 14:50  •  68 • В России
Минобрнауки порекомендовало учебным заведениям России перевести не привитых от COVID-19 и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на дистанционное обучение, а также разделить экзамены для привитых и непривитых учащихся. В свою очередь, в Совфеде заявили о необходимости проведения разъяснительной работы, которая побудила бы молодых людей вакцинироваться до начала учебного года. Как отметили в центре «Вектор», оснований для массовой вакцинации детей и подростков пока нет. В свою очередь, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что в будущем коронавирусная инфекция станет вакциноуправляемым заболеванием.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в преддверии начала нового учебного года рекомендовало своим подведомственным организациям проводить раздельно экзамены для привившихся и не привившихся от COVID-19 студентов, передаёт ТАСС.

Рекомендации утверждены 29 июля и действуют до стабилизации эпидемиологической обстановки в России.

«Проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором (в том числе учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и иных помещениях организаций)», — говорится в документе, утверждённом замглавы Минобрнауки Дмитрием Афанасьевым.

При этом в министерстве указали, что непривитых студентов целесообразно было бы перевести на удалённый формат обучения.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе

Вдобавок, высшим учебным заведениям рекомендовали за свой счёт организовать вакцинацию иностранных студентов «при наличии соответствующей возможности».

«Сейчас очень важно сделать акцент на вакцинации и на соблюдении всех мер и рекомендаций и Роспотребнадзора, и Министерства здравоохранения», — подчеркнула председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, комментируя сообщения о рекомендациях Минобрнауки.

При этом парламентарий заявила о необходимости использования разъяснительной работы, которая, по её словам, должна побуждать молодых людей вакцинироваться до начала учебного года.

«И здесь важно привлекать и традиционные СМИ, но очень важна и работа в соцсетях. Мы видим, насколько, к сожалению, агрессивно развернулась антипрививочная кампания, в том числе с использованием современных методов коммуникации», — добавила Гумерова.

Ситуация с COVID-19 в России

В России за последние сутки коронавирус был выявлен у 22 160 человек. Среди регионов по числу новых случаев лидируют Москва (2150), Санкт-Петербург (1895), Московская (1487), Нижегородская (539) и Свердловская (522) области.

С начала пандемии в стране зафиксировано 6 469 910 эпизодов заболевания. За это время 5 769 981 человек выздоровел (14 474 — за сутки). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за минувшие сутки умерли 769 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 165 650.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 169,4 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 411 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,258 млн человек.

С понедельника, 9 августа, Россия возобновляет на взаимной основе регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской Республикой и Молдавией. Также возобновляются полёты из РФ в египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Нет оснований говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют всё равно принципиально легче», — сказал он.

При этом глава центра «Вектор» указал на необходимость наличия инструментов для защиты несовершеннолетних от COVID-19 в будущем.

«Новые варианты коронавируса могут оказаться ещё более чувствительными для детей и более опасными для них», — добавил он.

Вместе с тем Ринат Максютов объяснил, почему коронавирусный штамм «дельта» распространяется быстрее, чем уханьская мутация SARS-CoV-2.

«Мы показали (в ходе исследований. — RT), что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от заражённого организма к незаражённому», — заявил он.

  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что в будущем коронавирусная инфекция станет вакциноуправляемым заболеванием, передаёт ТАСС.

«Это пройдёт как грипп, в том смысле, что мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним её из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое — как корь, краснуха и всё прочее. Мы научимся от неё защищаться очень эффективно», — сказал он в документальном фильме «Пока живы — будем жить».

По его мнению, прививки от COVID-19 могут защитить человека от инфекции более чем на два года.

«В процессе эволюции выработался такой механизм, что вместо антител образуются так называемые клетки памяти. Если у вас исходно, допустим, образовалось 100 клеток памяти, то в результате того, что вы ввели вторую дозу вакцины у вас образовалось уже 10 тыс. клеток памяти. Если при однократном введении есть гарантия того, что вы будете защищены клетками памяти в течение 3-5 месяцев, то при двукратном есть гарантия, что вы будете защищены более двух лет», — подчеркнул Гинцбург.

Согласно данным на 6 августа, в России первым компонентом вакцинировались более 39 млн человек, двумя компонентами — свыше 30 млн человек.

В то же время посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал, что в Германии продолжают рассматривать российское предложение о взаимном признании COVID-сертификатов.

«РФ ещё весной 2021 года обратилась по дипломатическим каналам к германским партнёрам с инициативой о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов о вакцинации на национальном уровне. Наше предложение, как сообщают коллеги, всё ещё рассматривается», — цитирует его издание «Известия».

Более 169 млн тестов с начала пандемии: в России за сутки выявлено 22 866 новых случаев коронавируса

По мнению дипломата, в этом вопросе, который в Берлине увязывают с лицензированием российских препаратов к применению в рамках ЕС, не должно быть места «продиктованной интересами западных фармакологических компаний недобросовестной конкуренции».

«Рассчитываем, что в конечном итоге здравый смысл возобладает над конъюнктурными и политическими мотивами и российские сертификаты о вакцинации станут рассматриваться в качестве легального основания для беспрепятственного въезда на территорию ФРГ, как это сегодня уже происходит в ряде стран ЕС», — заявил Нечаев.

Напомним, что Россия обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) для регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС 29 января. В конце апреля стало известно о завершении первого этапа экспертизы, а в начале июня в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что не получали критических замечаний от EMA по поводу препарата. В середине июля европейский регулятор констатировал, что процесс оценки «Спутника V» продолжается, тогда как в начале августа в РФПИ указали, что процедура «идёт в положительном и профессиональном ключе».

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