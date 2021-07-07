С участием водолазов, плавкрана и маломерного судна: на Камчатке приступили к извлечению тел погибших при крушении Ан-26

В Охотском море возле посёлка Палана в Камчатском крае начались работы по извлечению тел погибших при крушении пассажирского самолёта Ан-26. Уже обнаружены останки девяти из 28 человек, продолжается поиск бортового самописца. Отмечается, что на месте ЧП задействованы водолазы, плавкран и маломерное судно. Как сообщили в Следственном комитете, прорабатываются все возможные версии трагедии. Кроме того, с 7 по 9 июля в Камчатском крае объявили траур.

Тела погибших при крушении пассажирского самолёта Ан-26 начали доставать из Охотского моря. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Первые тела начинают доставать. В режиме реального времени — по количеству (обнаруженных тел. — RT) ситуация всё время меняется», — сказал Солодов. Его слова приводит ТАСС.

На момент публикации материала известно об обнаружении девяти тел погибших. В общей сложности на борту воздушного судна, выполнявшего рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана, находились 28 человек (22 пассажира и шесть членов экипажа).

Глава региона добавил, на месте происшествия будут работать судмедэксперты. Также ожидается прибытие специалистов судмедэкспертизы следственного управления Следственного комитета. Вдобавок, на место происшествия вылетят члены краевого правительства и представители московской комиссии.

«Безусловно, эту работу (по транспортировке тел. — RT) на месте в полном объёме будем организовывать: при необходимости транспортировку в Петропавловск или в Палану», — заметил губернатор Камчатского края.

Также стало известно, что на месте ЧП задействуют плавкран и маломерное судно для определения характера погружения водолазов, сообщил начальник филиала «Камчатаэронавигация» Владимир Датиашвили.

«Предполагаемое место крушения — в водной части акватории Паланы. Сейчас организован борт «Камчатского авиапредприятия», около 20 человек вылетают, в том числе водолазы, водолазное оборудование», — сказал он во время совещания в правительстве региона.

Как рассказал командир лётного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков, экипаж разбившегося Ан-26 совершал посадку в аэропорт Паланы в штатном режиме, диспетчер не докладывал о заходе самолёта на второй круг. По его словам, к лайнеру не было нареканий, он был укомплектован необходимым оборудованием.

«Говорить пока о причинах крушения самолёта преждевременно, они будут установлены в результате работы комиссии», — цитирует Лысенкова ТАСС.

Накануне по поручению премьер-министра Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств ЧП была сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта Виталия Савельева. К расследованию авиационного происшествия также приступил Межгосударственный авиационный комитет.

По факту авиакатастрофы Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

Следствие отрабатывает различные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования. При этом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего.

«Комиссия по авиационной безопасности вместе со Следственным комитетом будет рассматривать версии авиакатастрофы. Уполномоченные авиационные власти после обнаружения бортового самописца и дешифровки переговоров пилотов смогут сделать выводы о корректности действий пилотов. Эта составляющая расследования чётко регламентирована», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он также отметил, что в первую очередь необходимо найти «чёрный ящик» Ан-26, который поможет уполномоченным авиационным властям сделать выводы о причинах авиакатастрофы.

Как стало известно в ходе совещания правительства Камчатского края, родственники пассажиров разбившегося самолёта получат более 3,5 млн рублей компенсации.

«Родственникам пассажиров страховая компания выплатит по 2,025 миллиона рублей, еще один миллион рублей родным погибших пассажиров выплатит АО «Камчатское авиационное предприятие». Сумма страховой выплаты родственникам членов экипажа составит один миллион рублей», — заметил генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Алексей Храбров.

Глава региона Владимир Солодов указал, что из краевого бюджета семьям пассажиров будет выплачено по 500 тыс. рублей.

С 7 по 9 июля в регионе объявлен трёхдневный траур — должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края, а телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.