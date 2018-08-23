«С туалетной бумагой и пеной для бритья»: Первоклашек в Одессе просят отказаться от букетов на 1 сентября

Родители школьников в ответ на призыв вместо букетов принести на торжественные линейки трусы и средства гигиены для военных выразили бурю негодования.

Одесских школьников призвали принести на 1 сентября не букеты, а помощь бойцам «АТО». С таким призывом к родителям учащихся обратилась представительница городского управления образования Елена Буйневич.

Она разместила на странице в соцсети перечень тех вещей, которые родители могут вручить ребенку вместо букета. Так, считает Буйневич, родителям первоклассников не стоит тратить деньги на пышные букеты и подарки учителям, а лучше конвертировать деньги в носки, трусы или зубную пасту.

В перечне необходимого для бойцов «АТО» есть также крем и пена после бритья, станки, зубная паста и щетка, туалетная бумага и стиральный порошок, трусы, майки, чай и сладости.

«Для цветов будет еще много возможностей», - убеждает чиновница граждан.

Однако инициатива вызвала возмущение родителей. Граждане недоумевают, почему их детей хотят лишить праздника, а школы превратить в волонтерские центры. В Сети пользователи также поинтересовались, на какие нужды уходят 1,5% военного сбора, который на Украине собирают даже с пенсионеров.