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«С туалетной бумагой и пеной для бритья»: Первоклашек в Одессе просят отказаться от букетов на 1 сентября
23 августа 2018, 04:54 • 64 • В мире
Родители школьников в ответ на призыв вместо букетов принести на торжественные линейки трусы и средства гигиены для военных выразили бурю негодования.
Одесских школьников призвали принести на 1 сентября не букеты, а помощь бойцам «АТО». С таким призывом к родителям учащихся обратилась представительница городского управления образования Елена Буйневич.
Она разместила на странице в соцсети перечень тех вещей, которые родители могут вручить ребенку вместо букета. Так, считает Буйневич, родителям первоклассников не стоит тратить деньги на пышные букеты и подарки учителям, а лучше конвертировать деньги в носки, трусы или зубную пасту.
В перечне необходимого для бойцов «АТО» есть также крем и пена после бритья, станки, зубная паста и щетка, туалетная бумага и стиральный порошок, трусы, майки, чай и сладости.
«Для цветов будет еще много возможностей», - убеждает чиновница граждан.
Однако инициатива вызвала возмущение родителей. Граждане недоумевают, почему их детей хотят лишить праздника, а школы превратить в волонтерские центры. В Сети пользователи также поинтересовались, на какие нужды уходят 1,5% военного сбора, который на Украине собирают даже с пенсионеров.
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