«С целью защиты прав работников»: в Госдуму внесли проект закона об удалёнке

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект поправок к Трудовому кодексу РФ, которые направлены на регулирование дистанционной работы. В пояснительной записке к документу сказано, что изменения призваны решить несколько задач, среди которых — максимальное использование электронного документооборота, защита прав сотрудников, работающих удалённо, и исключение из ТК устаревших норм. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что из-за пандемии коронавируса дистанционная работа стала неотъемлемой частью нашей жизни, однако существующее законодательство не позволяет эффективно использовать эту форму занятости.

Партия «Единая Россия» во вторник, 16 июня, внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удалённой работы». Об этом сказано в статье на официальном сайте партии.

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, «Единая Россия» работала над поправками в Трудовой кодекс больше года.

«Это особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса дистанционная занятость стала неотъемлемой частью нашей жизни. А многие компании, опробовав её в период ограничительных мер, намерены применять такой формат и в будущем», — пояснил Турчак.

Секретарь Генсовета партии также подчеркнул значимость роли информационных технологий, которые, по его словам, во многом изменили рынок труда и создали новые формы занятости.

В то же время Турчак отметил, что законодательство не успевает меняться столь же быстро и, как следствие, появляются правовые пробелы, которые могут нести угрозу интересам и правам работников.

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О том, что пандемия коронавируса привела к масштабному переводу людей на дистанционную работу, также рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В своём комментарии RT он отметил, что большая часть сотрудников и после снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, остаётся на удалённой работе.

«Всё это нуждается в серьёзном регулировании, в первую очередь с целью защиты прав работников, которые работают удалённо. Поэтому нами были подготовлены существенные изменения в главу 49.1, которая говорит о дистанционной работе. Мы предложили выделить три вида такой работы: это постоянная дистанционная (удалённая) работа, это временный перевод на удалённую работу и это комбинированная работа, когда работник может частично работать в офисе, на стационарном рабочем месте и частично находиться на удалённой работе», — объяснил Исаев.

Депутаты ускорили работу над законопроектом «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. Отмечается, что документ предусматривает системный пересмотр норм дистанционной работы, обеспечение доступности их применения, а также возможность совмещения офисной и удалённой работы.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что в нынешней редакции Трудового кодекса в принципе нет понятия «временная дистанционная работа». Кроме того, указывается, что действующие нормы не отвечают массовому переводу работников на удалёнку. Были проблемы с уведомлением сотрудников о переводе на такой режим. Кроме того, из-за особенностей ТК было проблематично использовать электронный документооборот.

Авторы нынешнего документа отмечают, что предлагаемые изменения позволят исправить ситуацию. Одной из задач, которые призван решить этот законопроект, стал максимальный переход на электронный документооборот.

Кроме того, из ТК исключается ряд устаревших и неактуальных норм, в том числе требование об указании рабочего места дистанционного сотрудника.

«Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствии надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного

работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть интернет», — говорится в пояснительной записке.

К тому же предлагается упорядочить вопросы, «связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определённые временные интервалы».

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT назвал законопроект «абсолютно разумным манёвром». По словам эксперта, в настоящее время необходима формализация существующего процесса, так как пока параметры дистанционной модели работы не зафиксированы в законодательстве достаточно чётко.

«То есть работодатель, если он в плохих отношениях с работником и сам вывел его на дистанционку, может в любой момент ему выставить претензию, что он прогулял рабочий день, потому что нет такого регламента, что ты можешь выполнять часть работы дома», — объяснил Георгий Остапкович.

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Стоит отметить, что, согласно результатам исследования аналитического центра «Битрикс24», большинство российских компаний (74%) планируют продолжать использование дистанционного формата работы.

Исследование, с которым ознакомился RT, показало, что 59% работодателей планируют перевести часть сотрудников на удалённую работу, а 15% собираются переводить на дистанционную модель весь штат. Опрос проводился с 8 по 11 июня в 625 российских компаниях.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции многие компании в России перешли на дистанционную работу. После снятия ограничений и отмены режима нерабочих дней, который действовал с 30 марта по 12 мая, одни фирмы начали возвращать сотрудников в офисы, другие предпочти оставить удалённый формат работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, призвал столичных работодателей после снятия ограничений по возможности не возвращать своих сотрудников в офисы, сохранив для них возможность работать в дистанционном режиме.

«Хочу обратить внимание работодателей и руководителей предприятий: мы рекомендуем максимально дистанционно работать», — сказал Собянин.