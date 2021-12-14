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«С целью выработки чётких договорённостей»: Путин призвал Джонсона провести переговоры по нерасширению НАТО на восток

14 декабря 2021, 01:25  •  86 • В мире
Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки начать переговоры по выработке чётких международно-правовых договорённостей, которые исключат любое дальнейшее расширение НАТО на восток. В ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном он также подчеркнул необходимость диалога на тему недопустимости размещения угрожающих РФ вооружений на территориях сопредельных государств, в первую очередь на Украине. Путин отметил, что российская сторона представит проекты документов, регламентирующих эти вопросы.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Как отметили в пресс-службе Кремля, российский лидер также подчеркнул, что эти соглашения должны исключать размещение на территориях сопредельных государств, в первую очередь на Украине, угрожающих РФ вооружений.

«Российская сторона представит проекты соответствующих документов», — отмечается в заявлении.

В Кремле сообщили, что Джонсон, как и ряд других западных лидеров, выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Путин подробно изложил британскому премьеру принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. В частности, он привёл Джонсону примеры «деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений» — безальтернативной основы урегулирования кризиса в Донбассе.

«Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещённые минским «Комплексом мер» тяжёлые вооружения и ударные беспилотники», — подчеркнули в Кремле.

Наряду с этим Путин обратил внимание Джонсона на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения на Украине.

«Подчёркнуто, что всё это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создаёт прямую угрозу безопасности России», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Вместе с тем в ходе разговора Джонсон отметил вклад Москвы в работу конференции по климату в Глазго. Отмечается, что стороны выразили удовлетворение итогами этого саммита участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию», — говорится в заявлении.

Путин и Джонсон условились о продолжении обсуждения затронутых в телефонном разговоре вопросов по различным каналам.

Курс на конфронтацию

На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что НАТО занимает недружественную и конфронтационную позицию по отношению к Москве, прямо объявляет РФ своим противником. По словам российского лидера, в Москве такая позиция вызывает сожаление, поскольку российская сторона не стремится к конфликту с кем бы то ни было.

Президент уделил внимание этим вопросам в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам Путина, расширение НАТО на восток (в том числе за счёт Украины) — очень чувствительная тема для России, которую он, в частности, обсуждал в ходе переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он подчеркнул, что это один из важнейших вопросов в плане обеспечения безопасности РФ на среднесрочную и даже стратегическую перспективу.

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели разговор по закрытому каналу видеосвязи. По сообщению Кремля, украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в переговорах.

Говоря о заявлениях ряда западных СМИ и политиков об «угрожающих» перемещениях российских военных, Путин подчеркнул, что именно НАТО первым предприняло «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у границ РФ.

Президент также подчеркнул, что Москва «серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений».

В МИД России тем временем заявили, что в случае нежелания НАТО и США реагировать на призывы российской стороны о гарантиях безопасности в части неразмещения в Европе систем вооружений, ранее запрещённых ДРСМД, может начаться новый виток конфронтации.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведёт к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — сказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Он добавил, сейчас Россия придерживается одностороннего моратория в этом вопросе.

«То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США, — пояснил Рябков. — Заверения... о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чём не убеждают... К НАТО как альянсу доверия нет в принципе».

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