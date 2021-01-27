|
С трудом пережили потерю: Стало известно о несчастье в семье принца Уильяма
27 января 2021, 15:55 • 145 • В мире
Британские СМИ рассказали о трагедии, которую не так давно пришлось пережить семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После долгой болезни у них умер любимый пёс, который прожил в семье девять лет. Особенно тяжело перенесли смерть питомца дети: Джордж, Шарлотта и Луи.
Как стало известно Daily Mail, спаниель Люпо, который жил в доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма практически со дня их свадьбы, скончался после тяжёлой болезни. Когда Люпо заболел и стало понятно, что его уже не спасти, пара приняла решение завести нового домашнего питомца.
Дети герцогов Кембриджских очень любили Люпо, поэтому родители постарались смягчить горечь утраты и подарили отпрыскам щенка той же породы. Более того, новый член семьи является родственником умершего пса.
Теперь новый жилец осваивается в Кенсингтонском замке и знакомится с новой для него обстановкой. Принц и его супруга надеются, что очаровательный малыш станет настоящим другом их детям и позволит пережить утрату верного Люпо.
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 01:55
|
24 января 2021, 21:00
|
21 января 2021, 16:00
|
20 января 2021, 18:00
|
25 января 2021, 08:55
|
22 января 2021, 13:05
|
22 января 2021, 09:25