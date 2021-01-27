С трудом пережили потерю: Стало известно о несчастье в семье принца Уильяма

Как стало известно Daily Mail, спаниель Люпо, который жил в доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма практически со дня их свадьбы, скончался после тяжёлой болезни. Когда Люпо заболел и стало понятно, что его уже не спасти, пара приняла решение завести нового домашнего питомца.

Дети герцогов Кембриджских очень любили Люпо, поэтому родители постарались смягчить горечь утраты и подарили отпрыскам щенка той же породы. Более того, новый член семьи является родственником умершего пса.

Теперь новый жилец осваивается в Кенсингтонском замке и знакомится с новой для него обстановкой. Принц и его супруга надеются, что очаровательный малыш станет настоящим другом их детям и позволит пережить утрату верного Люпо.