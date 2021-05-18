«С тревогой следим за развитием ситуации»: Путин призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия

Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия и поиску решения в рамках международного права. Российский лидер отметил, что вспышка конфронтации уже привела к большому числу жертв среди мирного населения. В пресс-службе армии Израиля заявили, что с 10 мая из сектора Газа по территории страны было выпущено 3440 ракет. Вместе с тем палестинский Минздрав сообщил, что с начала эскалации конфликта погибли более 230 граждан страны, ещё около 6,2 тыс. получили ранения.

Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия и поиску решения в рамках международного права. Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед иностранными послами.

«Буквально в последние дни — мы все об этом хорошо знаем и с тревогой следим за развитием ситуации — мы стали свидетелями резкой эскалации на Ближнем Востоке», — напомнил Путин.

Российский лидер отметил, что вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и общепризнанных принципов международного права», — подчеркнул Путин.

Палестинская сторона готова к переговорам с Израилем в Москве, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно, мы согласны хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в пресс-службе армии Израиля заявили, что с 10 мая из сектора Газа по территории страны было выпущено 3440 ракет. Там уточнили, что около 500 упали в самом секторе. При этом 90% снарядов перехватила система ПВО «Железный купол».

Около 90 ракет было выпущено из Газы с 19:00 по 07:00 18 мая, добавили в армии.

Как сообщают местные СМИ, утром на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, жителей предупредили о новых ракетных обстрелах из сектора Газа.

Вместе с тем в пресс-службе армии Израиля сообщили, что в ночь на 18 мая израильские военнослужащие нанесли удары по пяти домам командиров ХАМАС в секторе Газа, а также поразили несколько пусковых ракетных площадок. В то же время израильские самолёты нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.

Кроме того, одна из ракет, выпущенная из Газы, попала в строящееся здание в израильском Ашдоде, по предварительным данным в здании никого не было.

Между тем агентство WAFA со ссылкой на палестинский Минздрав сообщило, что с начала эскалации конфликта погибли более 230 граждан страны, ещё около 6,2 тыс. получили ранения. В ведомстве уточняют, что в это число входят погибшие и пострадавшие как в результате продолжающихся с 10 мая ударов Израиля, так и беспорядков на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

«В секторе погибли 213 палестинцев, включая 61 ребенка и 36 женщин, пострадали 1 442 человека. Число жертв на Западном берегу достигло 23, еще 3 825 получили ранения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также в результате столкновений в районе Храмовой горы и мечети Аль-Акса травмы получили 1 011 человек, добавили в Минздраве.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта началась 7 мая, когда возникли столкновения между мусульманами и израильскими полицейскими в районе мечети Аль-Акса. Одной из причин беспорядков могло стать решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

10 мая группировка ХАМАС потребовала от израильских военных покинуть окрестности мечети Аль-Акса и район Шейх-Джаррах. По истечении срока ультиматума Израиль и Палестина перешли к обстрелам, которые продолжаются до сих пор.

Сотрудники Ruptly поговорили с десятилетней палестинской девочкой Надин Абделатиф, которая плакала от страха на попавшей в интернет видеозаписи. Надин рассказала, что в Палестине каждый день уничтожаются недавно отстроенные дома. По её словам, в стране «слышны лишь крики горя и ужаса».

«Хочу, чтобы в моей жизни больше не было столько печали»: палестинская девочка рассказала RT об ужасах войны

«Ещё когда мне было три года, я каждый день слышала звуки ракетных ударов. Но мне больше не хочется этого слышать», — рассказала она.

«Сейчас у нас нет занятий. Моя жизнь… у меня больше нет права на образование. Я хочу стать врачом, чтобы, повторюсь, помогать моим соотечественникам. Но у меня нет такой возможности, потому что нет больше права обучаться», — призналась Надин.

Тем временем начальник Генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется. Он также высказался, что Израилю удалось нанести мощный удар по группировке ХАМАС.

Вместе с тем замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что проведение министерской встречи «ближневосточного квартета» во многом зависит от «готовности американских коллег».

Он также отметил, что глава МИД Сергей Лавров проведёт встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой «вопросы ближневосточного урегулирования будут обсуждаться».