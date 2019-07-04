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С третьей попытки: как Трамп организует военный парад в центре Вашингтона

04 июля 2019, 19:24  •  42 • В мире
Впервые с 1991 года в Соединённых Штатах пройдёт масштабный военный парад. Он приурочен ко Дню независимости страны. Парад удалось организовать только с третьей попытки: до этого Дональд Трамп дважды пытался провести его в 2018 году. По мнению экспертов, смотр войск в Вашингтоне продиктован желанием Трампа продемонстрировать мощь США. Однако парад организован на слабом уровне, отмечают специалисты. Так, наземную гусеничную технику решили оставить на специальных колёсных платформах, а на уже выставленных в Вашингтоне машинах обнаружились следы ржавчины. Аналитики говорят об отсутствии у США соответствующей исторической традиции и кадров для проведения крупных военных смотров.
 
Подготовка к военному параду в честь Дня независимости в Вашингтоне globallookpress.com
 

В центре Вашингтона пройдёт первый за 27 лет крупный военный парад. Смотр войск приурочен ко Дню независимости Соединённых Штатов. Как правило, этот праздник американцы отмечают торжественными церемониями, карнавалами, историческими реконструкциями, фейерверками и барбекю.

В США редко проводятся военные парады. Предыдущий смотр войск прошёл в Нью-Йорке и Вашингтоне в 1991 году в честь победы над иракскими войсками в войне в Персидском заливе (операция «Буря в пустыне»).

В нынешнем военном смотре принимают участие образцы воздушной техники: истребители пятого поколения F-35, стратегический бомбардировщик В-2 Spirit, лётчики пилотажной группы Blue Angels на самолётах F/A-18 Hornet, вертолёт Sikorsky/Lockheed Martin VH-92 и лайнер президента США Boeing 757.

«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого ещё не было, оно будет особенное... У нас будут самолёты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолёты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице», — заявил 2 июля Трамп.

По словам Трампа, американским гражданам будет продемонстрирована «самая сильная и продвинутая армия в мире». При этом президент США явно оговорился, заявив, что на параде будут представлены «абсолютно новые танки Sherman и абсолютно новые танки Abrams».

Танки Sherman производились в годы Второй мировой войны и были сняты с вооружения в 1950-е годы. Abrams является основным боевым танком ВС США. Однако его с трудом можно назвать новым. С момента окончания холодной войны боевая машина не подверглась серьёзной модернизации. Обновление парка Abrams началось только в 2018 году.

В процессе организации парада 4 июля возникли некоторые трудности. Городские власти не дали согласие Пентагону на проезд бронетехники по улицам Вашингтона из-за опасности повреждения дорожного полотна. Боевые машины было решено установить на специальные платформы.

  • БМП Bradley во время подготовки к празднованию Дня независимости США в Вашингтоне
  • РИА Новости
  • © Михаил Тургиев

В столицу США было переброшено достаточно скромное количество бронетехники. Накануне рядом с мемориалом 16-го президента США Авраама Линкольна американские СМИ насчитали два M1A1 Abrams, две боевые машины пехоты (БМП) Bradley, один внедорожник Hummer и одну ремонтно-эвакуационную машину М88. На Bradley журналисты обнаружили следы ржавчины и облупившейся краски.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что в Соединённых Штатах отсутствуют развитая традиция и достаточный опыт проведения военных парадов. Именно этим обстоятельством можно объяснить неготовность боевых машин к публичной демонстрации, считает эксперт. Также он напомнил о сложностях, которые испытывает американская армия в сфере модернизации танкового парка и БМП.

«Американская тяжёлая техника широко используется на Ближнем Востоке. Но я бы не сказал, что те же Abrams и Bradley являются эффективными боевыми машинами. Их подводит прихотливость и недостаточная надёжность. Как ни странно, но американские танки плохо переносят пыль и могут заглохнуть в условиях пустыни. Много вопросов и к защищённости танка от современных противотанковых комплексов», — пояснил Суворов. 

«Устроить что-то подобное»

Предыдущая попытка Трампа устроить военный парад оказалась неудачной. Президент США планировал провести смотр войск в Вашингтоне. На американского лидера произвёл большое впечатление парад, который он увидел в Париже в честь Дня взятия Бастилии 14 июля 2017 года.

По брусчатке Елисейских полей в исторической униформе прогарцевали кавалеристы, затем прошагали военнослужащие французской армии, сотрудники полиции, таможни и пожарно-спасательной службы. Также в смотре войск приняли участие солдаты Первой пехотной дивизии в мундирах образца 1910-х годов. Над Парижем пролетели истребители и военно-транспортные самолёты.

«Во многом из-за того, что я увидел, мы можем устроить что-то подобное 4 июля (2018 года. — RT) в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню. Мы должны постараться и сделать лучше… Я поговорю с генералом Келли и со всеми людьми, которые к этому имеют отношение, и мы посмотрим, сможем ли мы это устроить в этом году. Но мы точно начнём делать это», — сказал Трамп.

Он заявил, что в Вашингтоне должен пройти «по-настоящему великий парад, демонстрирующий военную мощь». Однако ему не удалось организовать смотр войск 4 июля 2018 года. Глава Белого дома перенёс дату проведения парада на 11 ноября 2018-го, приурочив его к 100-летию окончания Первой мировой войны. Кроме того, 11 ноября в Соединённых Штатах отмечается День ветеранов.

Но и в этот раз Трамп не смог договориться с городскими властями. Президент США обвинил мэрию Вашингтона в том, что она выставила «абсурдно высокую цену». По информации американских СМИ, организацию парада оценили в $92 млн. При этом Пентагон собирался выделить не более $30 млн. 17 августа прошлого года Трамп был вынужден отменить смотр войск.

«Местные политики, которые осуществляют управление в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом (в проведении парада. — RT) неожиданно представившуюся им возможность поживиться», — пояснил неудачу Трамп. 

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Трамп давно собирается провести крупный парад в Вашингтоне. Однако в этом году Пентагон не смог организовать его на достойном уровне, считает эксперт.

  • Дональд Трамп и Эммануэль Макрон вместе с первыми леди — Меланьей и Брижит — в Париже на торжествах в честь Дня взятия Бастилии. 14 июля 2017 года
  • Reuters
  • © Christophe Archambault/Pool

В парижском параде, которым вдохновился Трамп, приняли участие 4 тыс. военнослужащих, 63 самолёта, 29 вертолёта, более 200 бронемашин. В смотре войск в Вашингтоне задействовано значительно меньшее число солдат и техники.

«Судя по всему, Трамп проникся особым магнетизмом парада, который он увидел в Париже, его воодушевляющим эффектом. Но парад в честь Дня независимости — обычная бутафория. В центре Вашингтона выставили совершенно неподготовленную для этого технику с пятнами ржавчины, что, конечно, не позволяет говорить о мощи Вооружённых сил США. Никакого впечатления такой парад произвести не может», — сказал Кошкин.

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Эксперт объясняет слабую организацию парада в Вашингтоне отсутствием соответствующей исторической традиции и кадров, которые могли бы учитывать все необходимые нюансы.

«Крайне важна в параде духовная сторона. На мой взгляд, по-настоящему грандиозный парад в принципе невозможен, если страна не испытала больших потрясений в прошлом. Парадом она демонстрирует, что преодолела огромные трудности и не допустит их появления в будущем. Именно поэтому в России с таким масштабом проходят парады 9 мая. У американского парада другая подоплёка. Неудивительно, что многие противники президента рассмотрели в нём саморекламу и политический пиар Трампа», — заключил Кошкин. 

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