С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"

На абсурдное требование американского Госдепа освободить пятерых крымских диверсантов, намеренно повредивших газопровод под Симферополем, ответил политолог Армен Гаспарян. Он указал на неловкий момент: "А нельзя ли уточнить, где, когда, при каких обстоятельствах эта организация была зарегистрирована?"

Сегодня американский Госдепартамент опубликовал официальное заявление по поводу задержания в Крыму пятерых человек, которых подозревают в намеренной порче газопровода в селе Перевальном под Симферополем. В заявлении говорится о "решительном осуждении" задержания, а власть России на полуострове называется "оккупационной". Вашингтон требует немедленно отпустить задержанных.

Политолог Армен Гаспарян в эксклюзивном комментарии Царьграду с сарказмом отметил, что он "горд и счастлив, что Госдепартаменту США есть до этого вообще какое-то дело".

Но поразило Гаспаряна в этой новости другое:

Западные медиа их подают как членов меджлиса*. А нельзя ли уточнить, где, когда, при каких обстоятельствах эта организация была зарегистрирована? На сегодняшний момент у неё нет вообще никакой регистрации. Ни у кого. Ни в России, ни на Украине, ни где-то в мире. Это фантом.

По мнению эксперта, Соединённым Штатам сейчас надо "перебивать повестку" после провала в Афганистане, поэтому подойдёт любая тема. Тем более, если в этой повестке присутствует каким-то образом слово "Россия".

Гаспарян подчеркнул, что если вина пятерых задержанных будет доказана, то наказания им не избежать: "Хочешь заниматься терроризмом - будь готов к тому, что к тебе придут и тебя посадят".

* "Меджлис крымско-татарского народа" - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.