Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"

06 сентября 2021, 11:20  •  387 • Политика
На абсурдное требование американского Госдепа освободить пятерых крымских диверсантов, намеренно повредивших газопровод под Симферополем, ответил политолог Армен Гаспарян. Он указал на неловкий момент: "А нельзя ли уточнить, где, когда, при каких обстоятельствах эта организация была зарегистрирована?"
Сегодня американский Госдепартамент опубликовал официальное заявление по поводу задержания в Крыму пятерых человек, которых подозревают в намеренной порче газопровода в селе Перевальном под Симферополем. В заявлении говорится о "решительном осуждении" задержания, а власть России на полуострове называется "оккупационной". Вашингтон требует немедленно отпустить задержанных.
Политолог Армен Гаспарян в эксклюзивном комментарии Царьграду с сарказмом отметил, что он "горд и счастлив, что Госдепартаменту США есть до этого вообще какое-то дело".
Но поразило Гаспаряна в этой новости другое:
Западные медиа их подают как членов меджлиса*. А нельзя ли уточнить, где, когда, при каких обстоятельствах эта организация была зарегистрирована? На сегодняшний момент у неё нет вообще никакой регистрации. Ни у кого. Ни в России, ни на Украине, ни где-то в мире. Это фантом.
По мнению эксперта, Соединённым Штатам сейчас надо "перебивать повестку" после провала в Афганистане, поэтому подойдёт любая тема. Тем более, если в этой повестке присутствует каким-то образом слово "Россия".
Гаспарян подчеркнул, что если вина пятерых задержанных будет доказана, то наказания им не избежать: "Хочешь заниматься терроризмом - будь готов к тому, что к тебе придут и тебя посадят".
* "Меджлис крымско-татарского народа" - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





387
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленского
06 сентября 2021, 04:00
Россия не является стороной минских соглашений: Захарова напомнил США и Украине об истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiah...
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
30 августа 2021, 14:20
Актёр-предатель просится обратно в Россию
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.