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С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
06 сентября 2021, 11:20 • 387 • Политика
На абсурдное требование американского Госдепа освободить пятерых крымских диверсантов, намеренно повредивших газопровод под Симферополем, ответил политолог Армен Гаспарян. Он указал на неловкий момент: "А нельзя ли уточнить, где, когда, при каких обстоятельствах эта организация была зарегистрирована?"
Сегодня американский Госдепартамент опубликовал официальное заявление по поводу задержания в Крыму пятерых человек, которых подозревают в намеренной порче газопровода в селе Перевальном под Симферополем. В заявлении говорится о "решительном осуждении" задержания, а власть России на полуострове называется "оккупационной". Вашингтон требует немедленно отпустить задержанных.
Политолог Армен Гаспарян в эксклюзивном комментарии Царьграду с сарказмом отметил, что он "горд и счастлив, что Госдепартаменту США есть до этого вообще какое-то дело".
Но поразило Гаспаряна в этой новости другое:
По мнению эксперта, Соединённым Штатам сейчас надо "перебивать повестку" после провала в Афганистане, поэтому подойдёт любая тема. Тем более, если в этой повестке присутствует каким-то образом слово "Россия".
Гаспарян подчеркнул, что если вина пятерых задержанных будет доказана, то наказания им не избежать: "Хочешь заниматься терроризмом - будь готов к тому, что к тебе придут и тебя посадят".
* "Меджлис крымско-татарского народа" - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.
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