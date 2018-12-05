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С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца

05 декабря 2018, 00:09  •  124 • В России

Очень похоже, что капитан (по некоторым сведениям) турецкой армии обвел вокруг пальца Главнокомандующего Украины с такой же легкостью, как прожженный шулер «обувает» заезжего в город деревенского лоха на привокзальной площади. Смешал все фигуры на шахматной доске, а потом еще и хлопнул шахматной доской по ушам. Как вы, наверное, уже догадались, речь идет о создании единой поместной православной автокефальной церкви на Украине, которую Порошенко пообещал верующим по итогам его переговоров с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Ведь последний, будучи гражданином Турецкой Республики, действительно служил в турецкой армии на офицерской должности, причем, в те годы, когда для нормальных греков проще было умереть с голода, чем идти на службу в армию к туркам.

Украинскому изданию «Вести», как оно утверждает, стали известны особенности Устава новой создаваемой Варфоломеем, Порошенко и раскольником Филаретом церкви, и при чтении этих нюансов становится понятно, почему решение последнего заседания Синода Константинопольской епархии так и не было оглашено в полном объеме, а общественности лишь раздали пресс-релизы о том. что процесс принятия томоса о даровании автокефалии идет, а пока Синод принял Устав новой конфессии. Причем, тоже без сообщения каких-либо подробностей, а просто как факт: слушали, постановили принять.

Если сведения, полученные «Вестями» от своего источника верны, то поверивших Порошенко и Филарету украинских верующих ждет глубокое, просто очень глубокое разочарование. Потому что, во-первых, никакого Киевского патриархата в Стамбуле создавать не планируют. И патриарха в Киеве не будет. Только митрополит. Как сейчас митрополит Онуфрий канонической РПЦ. Так, да не так. Потому что хоть выбирать его будут на Соборе, право окончательного решения в случае возникновения противоречий или еще каком остается за Константинопольским патриархом. То есть за Варфоломеем, покуда он жив, или за его преемником. И Киевская митрополия будет существенно больше ограничена в своих автономных правах по сравнению с той же канонической УПЦ.

Очень о многом может сказать уточнение, что автокефалию новой конфессии на Украине дарует именно Константинопольский патриархат. Что в реальности означает, что как дал, так может и забрать назад. Кстати, именно это случилось на днях с упразднением «русского экзархата» на территории Западной Европы, который ранее даровал все тот же Константинопольский Синод.

Любое общение с другими конфессиями Киевская митрополия, которая будет носить гордое наименование автокефальной, сможет осуществлять только через структуры Константинопольского патриархата и с его разрешения. Из Стамбула Киев будет получать и миро, специальное вещество, используемое в таинствах и на службах. Несмотря на незначительность этого обстоятельства для мирян, для верующих и самой конфессии это имеет гигантское значение. Ведь именно возможность самим осуществлять мироварение разделяет по-настоящему самостоятельную церковь от подчиненной своей головной структуре.

Без согласия Константинопольского патриарха, именующего себя также Вселенским, нельзя будет ни утвердить статуты монастырей и других церковных единиц. Все кадровые вопросы, в том числе и наказания, наложенные на священнослужителей, вплоть до запрещения в служении или наложение анафемы могут быть оспорены подачей апелляции Константинопольскому патриарху.

Архиерейскому Собору новой украинской церкви предписывается по всем важным вопросам запрашивать Константинопольский патриархат и во всем следовать его решениям. А самое интересное, что Варфоломей и его иерархи не обязаны не только отчитываться, но и даже давать какие-либо пояснения по принимаемым ими решениям. Раз приказано – значит, исполнять.

Право слово, у крепостных крестьян было больше прав, чем Варфоломей намерен предоставить служителям новой конфессии на Украине. И вот это вот творение с берегов Босфора Порошенко намерен утвердить на Объединительном Соборе? Да в такую кабалу не пойдут не только служители канонической УПЦ, связанной братскими узами с РПЦ, но и самые отпетые раскольники-сектанты! И Объединительный Собор опять под угрозой, на этот раз в связи с возможной массовой неявкой участников.

Если сведения украинских журналистов верны, то Порошенко опять обмишулился, или, говоря по-простому, обделался по самое «небалуйся». Объявленная перемога обернулась катастрофической для него по последствиям зрадой. И единственное, что он может услышать теперь в свой адрес по вопросу новой поместной автокефальной украинской православной церкви, так это один из любимых кличей толпы на майдане: «Ганьба!» Или любезное, а то и не очень приглашение «на гиляку».

Но согласитесь, красиво развел Украину бывший капитан турецкой армии. А ведь мы предупреждали.

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