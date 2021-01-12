С точностью до минуты: Англия до конца января лишилась авиасообщения с Россией

Англия до конца января лишается авиасообщения с Россией. Соответствующее решение было принято оперативным штабом. Как отмечается на сайте правительства России, такое решение было принято ради того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавируса в нашей стране.

При этом сроки продлённого ограничения известны буквально до минуты. Так, согласно сообщению на сайте кабмина, уточняется, что "действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года".

Сообщается также, что продление действует "для обеспечения защиты здоровья населения".

Напомним, ранее ограничения на авиасообщение с Великобританией было введено в конце декабря после выявления и активного распространения новой мутации коронавируса - британского штамма.