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С точностью до минуты: Англия до конца января лишилась авиасообщения с Россией
12 января 2021, 16:35 • 41 • Политика
Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до конца января. Время известно с точностью до минуты: ограничение продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля.
Англия до конца января лишается авиасообщения с Россией. Соответствующее решение было принято оперативным штабом. Как отмечается на сайте правительства России, такое решение было принято ради того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавируса в нашей стране.
При этом сроки продлённого ограничения известны буквально до минуты. Так, согласно сообщению на сайте кабмина, уточняется, что "действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года".
Сообщается также, что продление действует "для обеспечения защиты здоровья населения".
Напомним, ранее ограничения на авиасообщение с Великобританией было введено в конце декабря после выявления и активного распространения новой мутации коронавируса - британского штамма.
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