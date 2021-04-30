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С теплотой отзывался о бабушке, но об отце… Настроение принца Гарри "прочитали" по жестам
30 апреля 2021, 21:25 • 58 • В мире
Эксперты по языку тела "прочитали" отношение принца Гарри к своим родным. Так, полагают они, он с теплотой относится к своей бабушке, королеве Елизавете, а вот на отца у него есть обида и даже злость.
Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри по-прежнему остаётся наиболее обсуждаемой темой в англоязычном мире. Так, эксперты по языку тела сумели "прочитать" истинное отношение принца Гарри к своим родным.
По оценке специалистов, принц Гарри тепло относится к своей бабушке, королеве Великобритании Елизавете II. Эта любовь и теплота читаются в его мимике и жестах. В движениях была заметна и любовь к старшему брату, принцу Уильяму, передают "Дни.ру".
Однако при упоминании об отце Гарри становится немного напряжённым. По словам специалистов, когда герцог перешёл к обсуждению отца, по всей видимости, он чувствовал злость и обиду.
Об этом, отмечает эксперт Джуди Джеймс, говорят определённые движения. Так, принц Гарри начал быстро моргать, затем вздохнул, а после у него задрожали ноги.
Была дана оценка поведению Меган Маркл. По мнению иностранных наблюдателей, бывшая актриса действительно говорила правду, когда вспоминала о травле во дворце. Особенно ей было не по себе, когда она рассказывала о том, что некоторые переживали из-за цвета кожи её будущего ребёнка.
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