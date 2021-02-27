«С технологиями серьёзные проблемы»: почему в США признали отставание от России в сфере модернизации ядерной триады

В то время как российская сторона уже завершает программу совершенствования ядерного арсенала, Вашингтон только начинает её. Такого мнения придерживается замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Подобная ситуация представляет проблему для Соединённых Штатов, считает он. С точки зрения Хайтена, Америка должна продолжать инвестировать в ядерную триаду и «внимательно следить за всеми возможностями» противников. Ранее Пентагон объявил о создании комплексной стратегии ускорения разработки и развёртывания наступательных гиперзвуковых систем, а также средств защиты против гиперзвукового оружия оппонентов. Однако, как полагают эксперты, чтобы достичь того уровня развития ядерных и гиперзвуковых вооружений, на котором сейчас находится Россия, у США уйдут «долгие годы».

Пока Россия завершает свою программу модернизации ядерного арсенала, Соединённые Штаты только начинают её. Об этом заявил замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, подчеркнув, что это — проблема для Америки.

«Мы должны продолжать инвестировать в нашу триаду и внимательно следить за всеми возможностями наших противников...» — сказал он на виртуальном симпозиуме Ассоциации ВВС США по вопросам ведения военных действий в воздушно-космическом пространстве.

По словам Хайтена, ядерная триада играет важную роль, поскольку призвана сдерживать Россию и Китай, а также в некоторой степени Северную Корею и Иран от возможного нанесения ядерных ударов по США и их союзникам.

Военачальник также отметил, что Соединённые Штаты должны располагать эффективными крылатыми ракетами морского базирования, чтобы противостоять российскому потенциалу, а также маломощным ядерным оружием, которое можно в небольших количествах разворачивать на подводных лодках для противодействия вооружениям РФ.

На этой неделе в Пентагоне также заявили, что конкуренты США из числа великих держав, в частности, Россия и Китай, интенсивно развивают гиперзвуковые технологии и возможности, активно разрабатывают такие системы и ставят их на вооружение. По мнению старшего руководителя программы гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майка Уайта, наличие такого оружия ещё больше усугубит проблему, создаваемую другими высокотехнологичными комплексами, которые развёртывают конкуренты американской стороны, чтобы якобы подвергать силы США опасности в воздухе, на суше, на море и в космосе.

В ответ на эти действия Пентагон создаёт комплексную стратегию ускорения разработки и развёртывания наступательных гиперзвуковых систем, а также средств защиты против гиперзвукового оружия противника, отмечается в сообщении Минобороны США.

«Первая часть стратегии касается развёртывания к началу — середине 2020-х годов наступательных гиперзвуковых систем для нанесения ударов с моря, воздуха и суши по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени», — пояснили в ведомстве.

Как уточнил Уайт, Вашингтон также рассматривает возможность ускорения разработки и внедрения в середине — конце 2020-х годов многоуровневой системы защиты от гиперзвуковых систем.

Проект гиперзвуковой ракеты Boeing X-51

© U.S. Air Force

«Третий элемент стратегии связан с многоразовыми гиперзвуковыми системами. Реализация этой задачи, по его (Уайта. — RT) словам, запланирована на начало — середину 2030-х годов», — отметили в Пентагоне.

Кроме того, замминистра обороны США по научно-техническим разработкам не исключил возможность совместной разработки и производства гиперзвукового оружия с союзниками Вашингтона.

Гиперзвук и ядерный вопрос

Напомним, в начале декабря прошлого года США заключили с Австралией соглашение, позволяющее совместно разрабатывать и испытывать гиперзвуковое оружие. Договор был подписан в рамках комплексного лётно-исследовательского эксперимента «Южный Крест» (SCIFiRE), который предполагает «совместные лётные испытания полноразмерных прототипов гиперзвуковых крылатых ракет».

Впрочем, ни Пентагон, ни Минобороны Австралии не раскрыли детали этих планов и сроки их выполнения. Однако, по данным американского издания Defense News, на территории Австралии пройдут испытания нового оружия — высокоточной гиперзвуковой ракеты, которая запускается при помощи силовой установки и приводится в движение прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Ожидается, что её примут на вооружение в течение следующих пяти — десяти лет, пишет издание.

Как заявила начальник управления ВВС в штаб-квартире Королевских ВВС Австралии в Канберре вице-маршал авиации Кэтрин Робертс, это оружие смогут нести тактические истребители (например, F/A-18F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II), а также самолёт морской разведки P-8A Poseidon. Defense News информирует, что испытания этой ракеты, по всей видимости, будут проходить на полигоне Вумера в штате Южная Австралия.

Ряд западных СМИ, в том числе агентство Reuters, со ссылкой на министра обороны Австралии Линду Рейнольдс сообщили, что разработка гиперзвуковых ракет с США будет вестись якобы «в целях противодействия России и Китаю».

В начале февраля во время брифинга пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби назвал РФ угрозой для США «на многих фронтах», отметив, что Пентагон разделяет опасения отдельных представителей командования о возможности ядерного конфликта с Москвой и Пекином. Ранее глава Стратегического командования Соединённых Штатов адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны США с Россией или Китаем.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что глава Пентагона Ллойд Остин «определённо считает приоритетом ядерный потенциал и его модернизацию».

Пресс-секретарь оборонного ведомства также отметил, что вопросы о российской и китайской угрозах будут включены в глобальный обзор ядерных сил. По его словам, Ллойд намерен подготовить «Обзор ядерной политики» для «лучшего понимания состояния модернизации сил, потребностей в инновациях и научно-исследовательских разработках для их дальнейшего совершенствования».

Как уточнила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, Вашингтон планирует скорректировать стратегию национальной обороны и ядерную доктрину («Обзор ядерной политики»). Она подчеркнула, что особыми вызовами для Вооружённых сил США являются продолжающаяся военная модернизация ВС в Китае и «деструктивная Россия». Хикс также сообщила о важности эффективного «сдерживания» этих стран. Она полагает, что не в интересах американской стороны и её союзников наблюдать за тем, как Москва и Пекин наращивают свои ядерные арсеналы.

«Вряд ли что-то даст»

Между тем, как напоминают аналитики, к выводу о том, что ядерный потенциал страны находится не в лучшем состоянии, Пентагон пришёл ещё при Дональде Трампе.

«Несмотря на все усилия и выделенный колоссальный бюджет, особых успехов американцы не добились. После ухода Трампа с поста президента эта ситуация и вовсе встала на паузу. Но сейчас мы видим, как генерал Хайтен пытается сдвинуть всё с мёртвой точки», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

По его мнению, ядерная модернизация в США будет продолжаться, однако далеко «не в тех масштабах, которые планировал Трамп».

Здание Пентагона

Reuters

© Carlos Barria

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков.

«Никто эту программу сворачивать не собирается. Будут, конечно, некоторые корректировки. Скорее всего, ядерными боеголовками оснастят не только крылатые ракеты морского базирования, но и сухопутные. Кроме того, особый акцент новая администрация, вероятно, сделает на создании ракет средней дальности, которые также могут нести ядерные боеголовки», — предположил в беседе с RT Леонков.

Именно разработка и развёртывание Соединёнными Штатами нового поколения баллистических ракет средней дальности будут сопровождаться внедрением гиперзвуковых технологий, считает аналитик.

«Речь идёт о гиперзвуковых блоках. Таким образом, можно констатировать, что ядерная модернизация и гиперзвуковые технологии становятся двумя тесно связанными направлениями», — считает Леонков.

Иван Коновалов, в свою очередь, спрогнозировал, что в перспективе «в новом понимании стратегических наступательных вооружений будут объединены не только ядерные вооружения, но и гиперзвуковые».

Леонков расценил последние заявления представителей Пентагона как своего рода сигнал конгрессу, который должен обеспокоиться из-за «российской угрозы» и способствовать развитию данных сфер.

«Слова Хайтена и Уайта говорят о яростном желании американского Минобороны расширять ядерную программу и связанные с ней проекты, включая гиперзвуковые», — считает он.

Впрочем, с его точки зрения, прежде чем США удастся дойти до того уровня, который есть сейчас у России в сфере ядерных и гиперзвуковых вооружений, «пройдут долгие годы».

«К тому времени РФ уже уйдёт далеко вперёд», — замечает эксперт.

Он также полагает, что разработка Пентагоном новой стратегии по развитию гиперзвуковых возможностей объясняется в том числе и тем, что прежние планы ведомства в этом направлении практически не были реализованы.

«Многие испытания в рамках целого ряда программ были неудачны. Следовательно, сроки их реализации смещаются вправо. Пентагон тем самым подтверждает, что с гиперзвуковыми технологиями у США сейчас серьёзные проблемы. Они не могут создать их в обозначенные ранее сроки даже при усиленном финансировании», — говорит Леонков.

Истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning II

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Jameson E. Lynch/Handout

Для того чтобы новая программа получила одобрение бюджетного комитета, Пентагон придумывает для неё различные обоснования — прежде всего это мнимые гиперзвуковые угрозы со стороны Москвы и Пекина и «агрессивное поведение» этих стран, пояснил эксперт.

Он не исключил, что США будут вынуждены привлечь своих союзников к созданию гиперзвуковых комплексов в обмен на обещание, что эти вооружения в том числе будут защищать и их.

«Они решили коллективно достичь результатов, которых Россия и Китай достигли самостоятельно», — говорит Алексей Леонков.

Однако, как напомнил Иван Коновалов, аналогичная схема при создании самолётов F-35 пока демонстрирует «сомнительную эффективность».

«Сотрудничество США с союзниками по гиперзвуку вряд ли что-то даст американской стороне, кроме разве что каких-то площадок для испытаний», — заключил эксперт.