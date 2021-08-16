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С талибами* обсудят "по списочку" вопросы безопасности посольства России в Кабуле

16 августа 2021, 21:05  •  25 • Политика
Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что намерен встретиться с представителями движения во вторник, 17 августа.
С представителями "Талибана"* будет поднят вопрос о безопасности диппредставительства России в Кабуле. Об этом заявил посол Дмитрий Жирнов. В эфире "Эха Москвы" он сообщил, что сейчас талибы охраняют дипмиссию с бронемашинами и пулемётами.
Однако на будущей встрече, отметил Жирнов, планируется "по списочку" проработать вопросы безопасности.
Он указал, что помимо дипмиссии России в Кабуле есть и Российский центр науки и культуры.
"Его тоже надо защищать и охранять", - указал посол в эфире, выразив надежду, что на встрече с талибами будет найдено взаимопонимание.
"Мне нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы всё было хорошо. Есть детали, которые нужно отработать. Их [талибов] подход ясен. Он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы не нашли взаимопониманий по всем деталям", - сказал он.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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