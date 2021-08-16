С талибами* обсудят "по списочку" вопросы безопасности посольства России в Кабуле

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что намерен встретиться с представителями движения во вторник, 17 августа.

С представителями "Талибана"* будет поднят вопрос о безопасности диппредставительства России в Кабуле. Об этом заявил посол Дмитрий Жирнов. В эфире "Эха Москвы" он сообщил, что сейчас талибы охраняют дипмиссию с бронемашинами и пулемётами.

Однако на будущей встрече, отметил Жирнов, планируется "по списочку" проработать вопросы безопасности.

Он указал, что помимо дипмиссии России в Кабуле есть и Российский центр науки и культуры.

"Его тоже надо защищать и охранять", - указал посол в эфире, выразив надежду, что на встрече с талибами будет найдено взаимопонимание.

"Мне нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы всё было хорошо. Есть детали, которые нужно отработать. Их [талибов] подход ясен. Он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы не нашли взаимопониманий по всем деталям", - сказал он.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.