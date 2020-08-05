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«С таким оружием нам никакой противник не страшен!»: под Самарой прошли масштабные боевые учения

05 августа 2020, 17:40  •  239 • В России

Утренняя тревога

— Тревога! — под эту команду и соответствующий звуковой сигнал на днях были подняты два мотострелковых соединения ЦВО в Поволжье. Несмотря на раннее утро солдаты быстро привели в порядок экипировку, получили оружие и в парке боевых машин разместились по автомобилям УАЗ «Патриот» и бронетранспортерам БТР-82А, ожидая указаний руководства.

Масштабные двусторонние тактические учения развернулись в нескольких километров от Самары, в поселке Рощинском. Здесь 15 лет назад была сформирована единственная в Сухопутных войсках России мотострелковая миротворческая бригада, которая числится в составе 2-й общевойсковой армии ЦВО и считается передовой не только в родных краях, но и по всей стране.

В занятии приняло участие несколько тысяч военнослужащихФото: Предоставлено "Комсомолке"

В специальной операции, развернувшейся на Рощинском полигоне, приняли участие свыше 4 тысяч солдат. Каждый выполнял свою определенную функцию. Всех — в масках на лицах. Да, немного непривычно, но в сегодняшних коронавирусных реалиях без них никак.

Условия, близкие к реальности

— Условия тренировки максимально приближенные к реальности. Есть условный противник и наша задача, как миротворцев, отбить его атаку, — делится с «Комсомольской правдой» военнослужащий по контракту Алексей. — Всегда интересно принимать участие в таких занятиях. Они поднимают боевой дух и уровень нашей тактической и боевой подготовки.

Из парка боевых машины солдаты двинулись в район сосредоточения. Там мотострелки отработали задачи по маневренной обороне и наступления. Действовали против друг друга. Миротворцам предстояло совершить марш и при этом отражать атаки условного противника.

Условия были приближены к реальностиФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Нам нужно было учитывать, что противник оставил заминированные машины, это осложняло продвижение вперед. Но нам ничего не оставалось, как с ними справиться с помощью имеющихся в нашем арсенале боевых средств. С такими боеприпасами нам никакой противник не страшен! — делится другой участник учений Андрей.

Происходящее, действительно, выглядело эффектно. Вот, под крики «Выстрел!», боец уничтожает БТР противника из ручного гранатомета РПГ-7. Другие используют автоматические АГС-17. Третьи стреляют по мишеням прямо с крыши пикапа «Патриот», используя установленный там пулемет Калашников. Следующие крадутся по окопам и оттуда атакуют противника. Бронетехнику и живую силу условного противника ликвидировали и из 100-мм модернизированных противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» и крупнокалиберных винтовок 12,7-мм АСВК.

Подготовка продолжается

— Командиры подразделений в свою очередь с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» выявляли засады и огневые средства условного противника. Они определяли координат объекта, которые военнослужащие должны были уничтожить, — рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Машины соперника уничтожались в том числе и с помощью противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Также в мероприятии использовались самоходные артиллерийские установки «Мста-С», предназначенные для уничтожения бронированной техники. Кроме того, применялись и воздушные силы — вертолеты Ми-8 АМТШ и самолеты — Су-24мр.

— Было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники. Вся она показала себя наилучшим образом, а ребята показали, как правильно ей пользоваться, — с гордостью говорят военные.

Закончилась эта часть учений совместными боевыми стрельба. Сразу после них часть подразделений дислоцировалось в Оренбургской область. Подготовку они продолжат на учебно-артиллерийском полигоне в Тоцком.

Масштабные военные учения под Самарой.

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