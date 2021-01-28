|
С СССР получилось: зачем НАТО запугивает мир Россией
28 января 2021, 14:50 • 74 • Политика
Москву пытаются втянуть в гонку вооружений
Призывая членов НАТО увеличить расходы на оборону, руководство альянса ждет аналогичных действий и от России. Такие выводы сделал военный эксперт Александр Жилин после выступления генсека НАТО Йенса Столнтенберга.
Накануне глава Североатлантического альянса в очередной раз высказался о растущей агрессии России и рекомендовал странам НАТО повышать свою военную мощь.
"Очевидно, что нас будут упорно пытаться втянуть в гонку вооружений. Англо-саксы никогда не отказываются от тех удачных проектов, которые они реализовали. А они реализовали этот проект против Советского Союза",
– указал Жилин в комментарии URA.RU. По его мнению, задумка Запада проста: заставить Москву обескровить экономику, пустив все бюджетные средства на оборонку. Так в свое время поступило руководство СССР, в результате это вызвало кризис, следствием которого стал распад Советского Союза.
Ранее едкую оценку словам Столтенберга дал российский сенатор Алексей Пушков.
О том, что развал СССР был спланированной операцией Запада, ранее рассказал публицист Анатолий Вассерман, ссылаясь на рассекреченные документы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2021, 11:50
|
23 января 2021, 09:15
|
25 января 2021, 19:55
|
26 января 2021, 04:10
|
25 января 2021, 03:25
|
23 января 2021, 00:05
|
24 января 2021, 09:05