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С СССР получилось: зачем НАТО запугивает мир Россией

28 января 2021, 14:50  •  74 • Политика
Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москву пытаются втянуть в гонку вооружений
Призывая членов НАТО увеличить расходы на оборону, руководство альянса ждет аналогичных действий и от России. Такие выводы сделал военный эксперт Александр Жилин после выступления генсека НАТО Йенса Столнтенберга.
Накануне глава Североатлантического альянса в очередной раз высказался о растущей агрессии России и рекомендовал странам НАТО повышать свою военную мощь.
"Очевидно, что нас будут упорно пытаться втянуть в гонку вооружений. Англо-саксы никогда не отказываются от тех удачных проектов, которые они реализовали. А они реализовали этот проект против Советского Союза",
– указал Жилин в комментарии URA.RU. По его мнению, задумка Запада проста: заставить Москву обескровить экономику, пустив все бюджетные средства на оборонку. Так в свое время поступило руководство СССР, в результате это вызвало кризис, следствием которого стал распад Советского Союза.
Ранее едкую оценку словам Столтенберга дал российский сенатор Алексей Пушков.
О том, что развал СССР был спланированной операцией Запада, ранее рассказал публицист Анатолий Вассерман, ссылаясь на рассекреченные документы.

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