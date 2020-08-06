С сохранением заработной платы: россияне старше 40 лет получат выходной для прохождения диспансеризации

Работающие россияне старше 40 лет получат возможность взять дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующие изменения в Трудовом кодексе РФ вступят в силу с 11 августа. В документе отмечается, что сотрудникам необходимо предоставить работодателю справку из медорганизации, подтверждающую прохождение обследования. В Госдуме подчеркнули, что законодательные нововведения направлены на укрепление здоровья населения, поскольку болезни легче поддаются лечению на ранних стадиях.

Со вторника, 11 августа, граждане России старше 40 лет имеют право взять дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Согласно действующему порядку, в федеральных законах, в которых не прописан срок их вступления в силу, они обретают её одновременно на всей территории РФ по истечении десяти дней после дня их официального опубликования.

Принятыми изменениями в статью 185 Трудового кодекса РФ, работники старше 40 лет, «при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка».

При этом, как следует из опубликованного на портале правовой информации документа, работники обязаны будут предоставить работодателю справки из медицинских организаций, подтверждающие прохождение диспансеризации.

В пояснительной записке указывается, что в Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года профилактика заболеваний является одной из основных задач. При этом приводятся данные о том, что в период с 2013 по 2017 год диспансеризацию прошли 213,6 млн, однако почти 30% граждан РФ в связи с несоблюдением периодичности её прохождения нуждаются в лечении, в том числе из-за развития тяжёлых форм заболеваний.

«Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации — залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний», — пояснял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко пояснила, законом устанавливаются дополнительные гарантии для прохождения диспансеризации, которые поспособствуют сохранению здоровья работников.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Правительство одобрило и внесло законопроект в Госдуму ещё в феврале. Подчёркивалось, что изменения сделают диспансеризацию более доступной и поспособствовуют увеличению продолжительности жизни и повышению её качества, а также помогут реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Добавим, что 7 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.

«Должны бороться с причинами болезней, а не с последствиями»

Как отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, изменения в Трудовой кодекс о предоставлении дополнительного выходного для диспансеризации поддержали все фракции Госдумы.

«Я считаю, что это правильно, но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться ответственно. Причём не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будут проводить. Дело в том, у нас бывает очень часто, что к врачу обращаются, когда болезнь в серьёзной стадии, однако идеология в этом вопросе должна быть другой. Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь либо не допустить, либо купировать. Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека — правильный подход. Другое дело, чтобы это не получалось как просто выходной день, когда к врачу терапевту будут приходить просто для формальности. Я считаю, что о своём здоровье надо думать постоянно. Мы должны бороться с причинами, а не с последствиями», — заявил парламентарий.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов также добавил, что вступающие 11 августа нововведения должны положительно отразиться на общем уровне здоровья нации.

«Болезнь легче предупредить или выявить на ранней стадии. Диспансеризация как раз и направлена на то, чтобы обеспечить раннюю выявляемость и начать раннее лечение. Поэтому Государственная дума и государство в целом приняло решение, предоставить работающим гражданам дополнительный выходной, чтобы они могли пройти диспансеризацию. Эта мера направлена на укрепление здоровья нации», — указал собеседник RT.