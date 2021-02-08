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С соблюдением профилактических мер: российские вузы возвращаются к традиционному формату обучения

08 февраля 2021, 07:25  •  121 • В России
Высшие учебные заведения в России с понедельника, 8 февраля, возвращаются к традиционному формату занятий. Соответствующие распоряжения ранее опубликовали Минобрнауки и Минкультуры, а также власти Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечается, что после возвращения к очному обучению в вузах должны соблюдаться рекомендованные Роспотребнадзором профилактические меры, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации учебным заведениям необходимо быть готовыми к повторному уходу на дистанционку. В ноябре значительную часть российских студентов перевели на удалённый формат обучения в связи с эпидемиологической обстановкой. Стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране позволяет постепенно снимать ранее введённые ограничения, отметил в конце января Владимир Путин.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

С понедельника, 8 февраля, высшие учебные заведения России возвращаются к традиционному формату занятий в соответствии с распоряжениями профильных ведомств и региональных властей. В частности, соответствующий приказ в конце января подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подчёркивается, что эта работа должна проводиться с учётом особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе.

Вузам нужно принять профилактические меры, рекомендованные к соблюдению Роспотребнадзором. Речь идёт о создании условий для гигиенической обработки рук антисептиками, об обеспечении бесконтактного контроля температуры тела у посетителей вузов, о соблюдении масочного режима и социального дистанцирования, проветривании помещений во время перерывов, а также недопуске в вуз лиц с признаками инфекционных заболеваний.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации учебные заведения должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.

  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

Решение о возвращении к очной форме обучения в подведомственных вузах также приняло Минкультуры. Занятия в привычном режиме там также начнутся 8 февраля, рассказали ранее в министерстве.

«Возвращение наших творческих вузов к очной работе — это поступательная и очень аккуратная работа. Ведь для нас важно сохранить здоровье не только будущих специалистов культурной сферы, но и тех заслуженных преподавателей, чей опыт, безусловно, для всех нас является бесценным. Учебные заведения самостоятельны в принятии решения с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации, но мы всё время находимся на связи, в некоторых вузах, например, пока будет действовать смешанный режим: лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы — в очной форме», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кроме того, возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного Департамента образования. Соответствующий указ на минувшей неделе подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Одновременно с этим будут разблокированы транспортные карты студентов для проезда в общественном транспорте — ранее их действие было приостановлено в рамках борьбы с распространением COVID-19.

В Санкт-Петербурге с 8 февраля студенты вузов также должны вернуться к очной форме обучения. Вместе с тем председатель Комитета города по науке и высшей школе Андрей Максимов отметил, что форма обучения, скорее всего, будет смешанной, что подразумевает комбинацию очных и удалённых занятий.

Напомним, что Минобрнауки перевело высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение на период с 13 ноября по 6 февраля. Региональным вузам было рекомендовано поступить аналогичным образом.

В конце декабря 2020 года в ведомстве рассказали, что в связи с эпидемией коронавирусной инфекции свыше 60% студентов в России обучаются «в полностью дистантном режиме».

Глава Минобрнауки констатировал, что данная мера является вынужденной. Однако, по его словам, из-за перехода на дистанционную форму обучение не стало заочным, поскольку ключевое различие этих форм обучения — в количестве часов, в течение которых преподаватели работают со студентами.

«Да, качество удалённого образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело — когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», — цитирует министра РИА Новости.

  • РИА Новости
  • © Илья Аверьянов

В конце января Фальков провёл заседание совета Российского союза ректоров, где одним из основных стал вопрос о возврате к традиционному формату обучения. Министр поручил инициативной группе ректоров оперативно подготовить аналитический доклад «с фокусом на проверку и восполнение знаний студентов» после периода дистанционного обучения.

Кроме того, министр обратил внимание на вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграции в полноценный учебный процесс после того, как будут сняты соответствующие ограничения.

Постепенное снятие ограничений

В конце января Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ранее введённые ограничения. Об этом президент заявил в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается. Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — добавил он.

Позднее Сергей Собянин допустил, что основные ограничительные меры, введённые в связи с эпидемией COVID-19, могут снять в столице к маю 2021 года.

Добавим, что в январе в Москве учащиеся 6—11-х классов вернулись к очному обучению. Собянин рассказал, что принять соответствующее решение было очень непросто. Как отметил мэр, риск роста заболеваемости среди школьников «по-прежнему очень велик». В связи с этим школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В частности, как заявил Собянин, при выявлении даже одного заболевшего весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

За первую неделю февраля в России выявлено 116 842 случая COVID-19. Это на 10,8% меньше, чем за последнюю неделю января (131 039) и на 22,7% меньше, чем за неделю 18—24 января (151 191).

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