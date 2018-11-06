«С соблюдением необходимых мер безопасности»: в Минобороны РФ рассказали о перехвате самолёта-разведчика ВМС США

В Минобороны сообщили о перехвате самолёта радиотехнической разведки ВМС США ЕР-3Е, который приблизился к российским границам над Чёрным морем. Как отметили в ведомстве, Су-27 сопровождал американское воздушное судно на безопасном расстоянии. Американская сторона утверждает, что действия экипажа российского истребителя вызвали «турбулентность» и «подвергли пилотов риску».

Российский истребитель Су-27 перехватил приближавшийся к границам РФ над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки ВМС США ЕР-3Е. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве, 5 ноября около 10 часов утра дежурные средства контроля воздушного пространства над водами Чёрного моря обнаружили неопознанную воздушную цель. После этого на её перехват был поднят российский истребитель Су-27, который, приблизившись к воздушному судну, идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки ЕР-ЗЕ Aries ВМС США.

Ранее командование Военно-морских сил США сообщило о «небезопасном перехвате» российским истребителем американского самолёта в небе над Чёрным морем.

«5 ноября 2018 года американский самолёт ЕР-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, был перехвачен российским Су-27. Это взаимодействие было признано небезопасным в связи с тем, что Су-27 совершил скоростной пролёт перед самолётом, подвергнув риску пилотов и экипаж», — говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС США.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgcpic.twitter.com/eFhQGutZhr — U.S. Navy (@USNavy) 5 ноября 2018 г.

По утверждению американских военных, после этого Су-27 сделал ещё один пролёт вблизи ЕР-3 с применением форсажа.

«Экипаж ЕР-3 сообщил о турбулентности после первого пролёта и колебаниях после второго», — добавили в пресс-службе, отметив, что продолжительность перехвата составила приблизительно 25 минут.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что отечественный истребитель сопровождал американский самолёт вдоль границ воздушного пространства РФ «с соблюдением всех необходимых мер безопасности». В Минобороны добавили, что после того, как самолёт-разведчик США взял курс на удаление от российских границ, истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Военная активность у границ с Россией

Ранее американские военные неоднократно заявляли о перехватах своих военных самолётов. Так, в январе 2018 года в пресс-службе ВМС США сообщили об аналогичном случае, когда в небе над Чёрным морем был «небезопасно перехвачен» американский патрульный самолёт. Сообщалось, что Су-27 якобы приблизился к ЕР-3 Aries на расстояние около 1,5 м и пересёк полётный маршрут американского самолёта-разведчика.

В пресс-службе Минобороны тогда подчеркнули, что российский самолёт находился на безопасном расстоянии и соблюдал необходимые меры безопасности.

В мае 2018 года российский истребитель выполнил сближение с противолодочным самолётом Boeing P-8 Poseidon ВМС США в воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолёт той же серии Су-27 перехватывал и в небе над Чёрным морем в июне 2017 года.

В ноябре 2017-го РФ подняла истребитель Су-27 для перехвата американского самолёта-разведчика RC-135 над нейтральными водами Балтики. Тогда, как сообщили в Минобороны РФ, американское воздушное судно летело в направлении российской границы. При сопровождении RC-135 попытался сблизиться с истребителем и выполнил провокационный разворот. Однако пилот Су-27 продолжил вести сопровождение американского самолёта. В течение нескольких минут после инцидента в зону Балтийского моря вошёл еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27.

При этом со стороны США проводятся похожие операции с сопровождением российских истребителей. Так, в ноябре 2017 года в Пентагоне сообщали, что истребители F-15 «перехватили» российский Су-30СМ в международном воздушном пространстве над Прибалтикой, так как экипаж якобы не предоставил утверждённый план полёта.

В ответ на заявления США в российском Минобороны отметили, что маршрут полётов российских истребителей соответствовал международным правилам, а экипажи не нарушали границ других государств.

Ещё один инцидент в воздухе произошёл в середине декабря 2017 года. Тогда пара штурмовиков Су-25 сопровождала автоколонну в районе Аль-Маядина. При этом истребитель США начал отстреливать тепловые ловушки и создавать помехи российским самолётам.

Подобную тактику F-22 применили и в ноябре 2017-го, совершив сближение с российскими Су-25 в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. Самолёт ВВС США отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием. В американском командовании действия пилота так и не объяснили.