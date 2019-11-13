С Шойгу на танке и Жириновским на броне: Как лучше поехать Соловьёву на допрос в Киев

Автор:

Степанов Александр

Судя по всему, осеннее обострение на Украине входит в завершающую стадию: перед уходом в зимнюю спячку с неизбежными нервными переживаниями по поводу российского газа местные деятели решили хорошенько развлечься. И возбудили сразу два уголовных дела в отношении телеведущего Владимира Соловьёва.

Как сообщил в своём Facebook депутат Верховной рады (разумеется, от партии Петра Порошенко) Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины подозревает Соловьёва в «посягании на территориальную целостность Украины». И выразил надежду на то, что «рупор Кремля» ответит за свои дерзкие слова и будет включён в санкционные списки Европы.

Сам Соловьёв в ответ на это заметил, что не удивлён тому, как СБУ преследует «еврея и борца с нацизмом».

Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы — наследники Левитана, а украинская власть — наследница кого?

— подчеркнул телеведущий.

Раньше, стоит отметить, при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко (против него самого, впрочем, аж одиннадцать уголовных дел уже наскирдовали), буйством с возбуждением уголовного преследования в отношении граждан России чаще всего отличались генпрокурор Юрий Луценко (теперь тоже под статьёй, между прочим) и эфемерная структура под названием «прокуратура Автономной Республики Крым».

Думалось, что при Владимире Зеленском эта принявшая форму клинического расстройства психики глупость затихнет постепенно (затихла ведь она на некоторое время), но вот и нет.

Что ж, в помощь новым украинским «возбудителям» Царьград решил напомнить, против кого из российских граждан в Незалежной уже заводилось уголовное преследование, дабы прислать им всем вместе уже объединённую повестку на допрос: глядишь — и подъедут. Все разом. Транспорт, надо полагать, найдётся.

«Сергей Кужугетович, мы же вежливые люди. Можно и съездить, раз так просят»

Итак, открывает наш хит-парад министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress

К главе нашего военного ведомства на Украине подступались с уголовкой дважды. В первый раз — летом 2014-го, когда Генпрокуратура Украины возбудила дело не только против Сергея Шойгу, но и против трёх лидеров парламентских фракций — Владимира Жириновского (ЛПДР), Геннадия Зюганова (КПРФ) и Сергея Миронова («Справедливая Россия»), — а также основателя Царьграда Константина Малофеева. И Печерский суд вынес постановление об их аресте, призвав всех пятерых явиться на допрос.

Причина — создание и пособничество незаконным военным формированиям.

Ладно, покрутили у виска пальцем и забыли.

Но спустя два года в Незалежной решили, что этого недостаточно. И вновь возбудили уголовное дело — снова в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и ещё семнадцати российских чиновников и силовиков: по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

В список подозреваемых, помимо Шойгу, включили тогдашнего советника президента России Сергея Глазьева, экс-полпреда президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева, двоих замов министра, начальника Генштаба Валерия Герасимова и ещё десять генералов Вооружённых сил. Более того, упоминавшийся генпрокурор Юрий Луценко грозил, что в перечень могут включить и самого президента Владимира Путина, и премьер-министра Дмитрия Медведева.

История моментально стала мемом.

В Сети появилась масса картинок и предположений на тему, как Сергей Шойгу приезжает в Киев. Народ начал упражняться в остроумии, выстраивая версии, как бы поэффектнее министру прибыть на допрос.

Высказывались, например, идеи, что он мог бы добраться туда или на истребителе, или на танке — прямо под двери Печерского суда. Некоторые предполагали, что компанию ему мог бы составить Владимир Жириновский — как «сын юриста», который способен оказать юридическую консультацию в процессе, тем более что он и сам попал под уголовное преследование на Украине.

Появился анекдот, как Путин вызывает к себе Шойгу и говорит:

Ну мы же вежливые люди, нельзя отказывать, если так настойчиво просят. Вы уже съездите, Сергей Кужугетович... Минут на 10-15...

Чуть позже Генпрокуратура Незалежной разместила у себя на сайте сообщение о том, что на допрос также вызываются статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков и генерал армии, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, а ещё экс-командующий Черноморским флотом, ставший позже заместителем командующего ВМФ России Александр Федотенков.

А после задержания российскими пограничниками осенью 2018-го украинских кораблей-нарушителей в Керченском проливе управление Службы безопасности Украины по Одесской области возбудило уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих — «в связи с незаконным задержанием украинских моряков». Их заподозрили в «развязывании и ведении агрессивной войны» и совершении «преступления группой лиц по предварительному сговору». В список попали: командующий Южным военным округом, Герой России Александр Дворников, командующий Черноморским флотом Александр Моисеев, а также пятеро сотрудников управления ФСБ РФ по Крыму, которые находились на патрульном сторожевом корабле «Изумруд». Чуть раньше на Украине в связи с этим же инцидентом объявили в розыск восьмерых граждан России, включая замглавы Пограничной службы ФСБ РФ Геннадия Медведева.

Поклонская: девять дел, и все мимо

Само собой, не могли на Украине обойти вниманием и экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую: в Киеве наштамповали против неё уже девять уголовных дел!

Очередную зарубку поставили 24 февраля, о чём сообщила сама Поклонская.

«Как я и предполагала, украинский гарант (на тот момент — президент Пётр Порошенко — прим. ред.) всё же как следует отметил 23 февраля и после, на публичном выступлении, в качестве своей главной цели призвал дать отпор украинскому агрессору... Если серьёзно, то совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня, и довести их хоть до какого-нибудь результата».

Пётр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress

По ее словам, дела открывались «с завидной методичностью» и касались оценки её деятельности по формированию крымской прокуратуры, пресечению деятельности экстремистских и террористических группировок на полуострове, привлечению к ответственности «коменданта захваченной майдановцами киевской городской администрации Костенко за нанесение тяжких телесных повреждений сотрудникам "Беркута" и, наконец, даже того, что вывезла на лечение в Москву 38 тяжелобольных детей из Донбасса».

Что любопытно, схема та же: главное надзорное ведомство Украины направило «международное поручение» коллегам из ГП РФ, дабы те «оказали помощь в организации уголовного преследования».

«Со своей стороны могу сказать, что мне не стыдно ни за один из вышеперечисленных результатов моей работы. Жалею, что у меня не было достаточно рычагов, чтобы сработать ещё жёстче, тем самым исполнить свой долг и перед украинским народом тоже, — резюмировала Поклонская. — Ну а что касается очередной возни с уголовными производствами, то тут, как говорил великий комбинатор, "пилите, Шура, пилите"».

Ранее всё тот же неутомимый Юрий Луценко грозил, что его ведомство вызвало на допрос ни много ни мало 727 крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей.

ГП Украины предложила российским силовикам допросить и наказать самих себя

Впрочем, наезжать на российских судей Украине тоже приходилось не раз. Вот, допустим, когда в Ростовской области в марте 2016-го осудили артнаводчицу Надежду Савченко, ставшую Героем Украины и потом нардепом Верховной рады, в отношении всех трёх судей в составе российского суда было возбуждено уголовное дело по статье «Постановление судьями заведомо неправосудного приговора, повлёкшее тяжкие последствия или совершённые из корыстных побуждений либо в иных личных интересах».

Надежда Савченко. Фото: Tarasov / Globallookpress

Киев даже решил направить (по привычке) международное поручение с претензией, дабы компетентные органы РФ вручили их трём судьям, да ещё и допросили заодно «по вопросам, составленным Генпрокуратурой Украины». А в случае отказа пригрозили обратиться в Интерпол и объявить служителей Фемиды в розыск.

Заодно было выдвинуто требование наказать должностных лиц Следственного комитета России и даже... Генпрокуратуры России. Ну, по принципу: ребята, мы там решили, что вы виноваты, так что сами себя и поругайте, ладно?

Правда, ничем это всё и не закончилось: запрос главного надзорного ведомства Незалежной в адрес Генпрокуратуры РФ был «возвращён без исполнения».

«За раскопки в Крыму ответите!»

Но ладно силовики и чиновники — даже журналисты (без обид, Владимир Рудольфович). Упоминавшаяся выше украинская «прокуратура АР Крым» выделывает такие выкрутасы, что даже вышестоящее ведомство не угонится!

Так, допустим, в мае 2017-го этой структурой возбуждалось дело против должностных лиц Российской Федерации (без персональной расшифровки — вот это самое интересное!) по поводу ведения... гибридной войны.

«Беспрецедентностью этого уголовного производства является то, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины», — говорилось в сообщении ведомства.

Всё бы неплохо — звучит-то угрожающе. Но вот расшифровка подвела: собирать доказательства псевдопрокуроры, лишённые возможности надзора за конкретной территорией, собрались с помощью публикаций в СМИ и соцсетях.

Только и это тоже — ещё так, цветочки.

В июле 2017-го эта же структура возбудила уголовное дело против... российских археологов, которые вели раскопки в Крыму. Нельзя, заявили там, копать на полуострове!

«К нам поступило письмо от Министерства культуры Украины о раскопках, которое было рассмотрено и передано для дальнейшей работы в Национальную полицию АР Крым (ещё одно ведомство без работы — прим. ред.). Там его зарегистрировали и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований», — отметили в «прокуратуре».

А в «младшем» ведомстве подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении российских учёных, правда, признали, что «результатов следствия нет».

Потом на пару лет эта история затихла. Но в январе уже нынешнего года случилось новое обострение: про археологов опять вспомнили и решили ввести против них санкции.

В России отреагировали спокойно, то есть никак.

«Это величайшие раскопки, — заметила в ответ вице-премьер Ольга Голодец. — До этого это никому не было нужно. То, что сейчас произошло в Крыму — исследователи сейчас обнаружили величайшее захоронение, — уникальное событие для всего культурного мира».

Тем не менее на Украине опубликовали список фамилий археологов — там специалисты из Эрмитажа, МГУ, СПбГУ, институтов археологии, востоковедения и истории РАН, Музея им. Пушкина и так далее.

И им тоже грозили объявлением в международный розыск. Безуспешно, впрочем, как и всегда.