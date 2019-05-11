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С шевроном побеждённого. Путь промывания мозгов

11 мая 2019, 08:54  •  151 • Аналитика
День Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на всем постсоветском пространстве всегда был особым праздником, объединяющим миллионы людей. К сожалению, с обретением независимости многие самостоятельные государства решили пересмотреть свое отношение ко Дню Победы.




В Киеве во время шествия «Бессмертного полка» радикально настроенные граждане пытались сорвать акцию, выкрикивая лозунги националистической организации ОУН-УПА, воевавшей на стороне Гитлера. Несмотря на то, что на телеэкранах украинские политики продолжают повторять заученную мантру об отсутствии на Украине фашистов, уже сложно кого-либо удивить подобными публичными выкриками националистов, открыто призывающих к убийствам людей, имеющих альтернативную точку зрения.

Возможно, кто-то удивится бездействию правоохранительных органов, допускающих призывы к насилию и убийству, но украинская полиция была занята соблюдением общественного порядка. Проявлялось это в разъяснении гражданам, что пилотку с красной звездой носить нельзя, потому как это символ коммунизма, а значит, прямая угроза украинской демократии.

Удивительно, но День Победы приближали люди, в основном носившие эти пилотки с красной звездой, а теперь на земле, которую они освобождали от фашистов, они запрещены. При этом сложно сказать, что запрещена символика, против которой воевала Красная армия. Националисты, призывающие отправить «коммуняку на гиляку», свободно передвигались с шевронами дивизии СС «Галичина», чем нисколько не привлекали внимания правоохранителей.

Удивительно, но «боевая слава» этого подразделения определяется прежде всего карательными операциями, проходившими против неугодного фашистам населения на оккупированных территориях. Безусловно, эта дивизия принимала участие в боевых действиях, в битве под Бродами, где и была практически полностью разбита советскими войсками 1-го Украинского фронта.

Парадокс: в День Победы запрещено носить пилотку победителя, но вполне дозволено щеголять с шевроном побежденного. Более четверти века активного промывания умов, и на родине героев Великой Отечественной войны Ивана Кожедуба, Сидора Ковпака, Людмилы Павличенко и других великих украинцев уже не все считают победителями.

К сожалению, тенденции таковы, что факты продолжают переворачиваться, и вскоре реальность столкнет нас с новым поколением, считающим победу советского народа в этой страшной войне ошибкой, которую необходимо исправить. Именно для этого аккуратно внедряется мнение о том, что День Победы – это не праздник, а скорее день скорби, и праздновать здесь особо нечего.

Всем, кто так считает, стоит пересмотреть хроники мая 1945 года и увидеть искреннюю радость великого советского народа, пусть и со слезами на глазах.
Петр Романов

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