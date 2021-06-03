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С шести лет: правительство России скорректировало порядок выплат семьям первоклассников

03 июня 2021, 01:05  •  70 • В России
Правительство России внесло поправки в проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. Теперь его действие распространяется на всех, кто пойдёт в первый класс с шести лет. Установить выплату в размере 10 тыс. рублей, чтобы помочь родителям собрать детей в школу, предложил президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.
 
РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

Правительство России скорректировало проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста — теперь его действие распространяется на всех, кто пойдёт в первый класс в шесть лет. Этот вопрос президент Владимир Путин поднял во время совещания с членами кабмина.

Он обратил внимание, что в первоначальном тексте документа возможность получить выплату в размере 10 тыс. рублей была только у семей, в которых детям исполнилось шесть лет по состоянию на март 2021 года. В свою очередь, глава кабмина Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова доложили главе государства, что документ уже исправлен в этой части.

«То есть теперь проект указа придёт исправленный? Хорошо, отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — отметил Путин.

Установить единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста российский лидер предложил в своём послании Федеральному собранию 21 апреля.

«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклассников», — сказал президент.

Он добавил, что выплату следует произвести в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнял, что на выплату смогут претендовать порядка 17 млн детей. Для получения этой суммы нужно подать заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн.

Как сообщила в конце мая замглавы ведомства Ольга Баталина, приём заявлений на получение выплат будут принимать от семей с середины июля до ноября. 

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил кабмину проработать и другие меры поддержки семей с детьми, назвав основной задачей сведение к минимуму угрозы бедности для них. Так, глава государства заявил, что с 1 июля 2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей.

Также президент призвал помочь беременным женщинам в сложных материальных условиях и предоставить им ежемесячную выплату в размере 6350 рублей. Кроме того, глава государства распорядился в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы. 

В ходе состоявшегося 2 июня совещания с президентом Татьяна Голикова сообщила, что поручения незамедлительно были приняты к исполнению и кабмин проводит соответствующую работу по подготовке нормативных документов.

Она уточнила, что с 1 июля начнутся ежемесячные выплаты беременным женщинам, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в регионе и которые встали на учёт в медицинские организации в ранние сроки. 

«Для получения пособия женщине будет достаточно подать заявление на едином портале госуслуг. Никаких дополнительных документов не потребуется», — рассказала она.

«Также с 1 июля начнутся выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые воспитываются в семьях с единственным родителем или где судебным решением назначены алименты, но семья их по каким-либо причинам не получает, либо если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов», — сообщила вице-премьер.

Выплата полагается и детям, у которых второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим. По словам Голиковой, в стране 767 тыс. таких детей.

«В вашем поручении, Владимир Владимирович, была особо выделена категория школьников-инвалидов, для которых необходимо предусмотреть особый порядок выплат. Мы такой особый порядок предусматриваем. Они могут заканчивать обучение в школе, уже достигнув 18 лет», — рассказала вице-премьер.

Напомним, в России уже действует система выплат в размере 11,3 тыс. рублей на ребёнка в возрасте до трёх лет. Деньги получают семьи, чьи доходы не превышают размера одного прожиточного минимума на человека. Помимо этого, в 2020 году власти ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Размер пособия дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 до 11,3 тыс. рублей в месяц.

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