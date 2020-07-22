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С Шапошниковым, который заработал почти 2 млрд рублей, уже всё выяснили: "Гробовая тишина"
22 июля 2020, 11:00 • 27 • Политика
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации спикера Алексея Шапошникова. Как ранее отмечала ведущая Царьграда Мария Иваткина, система будто не заметила баснословных доходов - гробовая тишина.
В комиссии Мосгордумы заявили, что в декларации спикера столичного парламента Алексея Шапошникова нет нарушений. Ранее в МГД разгорелся скандал из-за почти двухмиллиардного дохода председателя. Впрочем, как уверяют в комиссии, нарушений в сведениях о доходах не выявлено.
Как пояснил зампред Московской городской думы, глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов, для проверки данных были сделаны запросы. И на основании представленных заключений депутаты пришли к выводу о том, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению, передаёт "Интерфакс".
В частности, представителями комиссии были изучены справки из кадров аппарата Думы, ответ Минтруда, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Шапошникова.
Кроме того, депутаты лично задали спикеру "интересующие их вопросы и получили все необходимые пояснения".
Впрочем, о вероятности такого исхода ведущая Царьграда Мария Иваткина заявляла и ранее.
Она отмечала, что Шапошников, несмотря на разбирательства, как и прежде, "служит" России, возглавляя Мосгордуму.
"Удивительно, но система будто не заметила баснословных доходов Шапошникова. Гробовая тишина", - отмечала Иваткина.
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