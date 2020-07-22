Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Главная / Политика

С Шапошниковым, который заработал почти 2 млрд рублей, уже всё выяснили: "Гробовая тишина"

22 июля 2020, 11:00  •  27 • Политика
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации спикера Алексея Шапошникова. Как ранее отмечала ведущая Царьграда Мария Иваткина, система будто не заметила баснословных доходов - гробовая тишина.
В комиссии Мосгордумы заявили, что в декларации спикера столичного парламента Алексея Шапошникова нет нарушений. Ранее в МГД разгорелся скандал из-за почти двухмиллиардного дохода председателя. Впрочем, как уверяют в комиссии, нарушений в сведениях о доходах не выявлено.
Как пояснил зампред Московской городской думы, глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов, для проверки данных были сделаны запросы. И на основании представленных заключений депутаты пришли к выводу о том, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению, передаёт "Интерфакс".
В частности, представителями комиссии были изучены справки из кадров аппарата Думы, ответ Минтруда, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Шапошникова.
Кроме того, депутаты лично задали спикеру "интересующие их вопросы и получили все необходимые пояснения".
Впрочем, о вероятности такого исхода ведущая Царьграда Мария Иваткина заявляла и ранее.
Она отмечала, что Шапошников, несмотря на разбирательства, как и прежде, "служит" России, возглавляя Мосгордуму.
"Удивительно, но система будто не заметила баснословных доходов Шапошникова. Гробовая тишина", - отмечала Иваткина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 01:00
Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена
22 июля 2020, 00:00
Политолог: адекватная часть властей Турции откажется брать Крым под контроль
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы буду...
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошиб...
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем леч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
18 июля 2020, 16:00
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.