С Шапошниковым, который заработал почти 2 млрд рублей, уже всё выяснили: "Гробовая тишина"

В комиссии Мосгордумы заявили, что в декларации спикера столичного парламента Алексея Шапошникова нет нарушений. Ранее в МГД разгорелся скандал из-за почти двухмиллиардного дохода председателя. Впрочем, как уверяют в комиссии, нарушений в сведениях о доходах не выявлено.

Как пояснил зампред Московской городской думы, глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов, для проверки данных были сделаны запросы. И на основании представленных заключений депутаты пришли к выводу о том, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению, передаёт "Интерфакс".

В частности, представителями комиссии были изучены справки из кадров аппарата Думы, ответ Минтруда, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Шапошникова.

Кроме того, депутаты лично задали спикеру "интересующие их вопросы и получили все необходимые пояснения".

Впрочем, о вероятности такого исхода ведущая Царьграда Мария Иваткина заявляла и ранее.

Она отмечала, что Шапошников, несмотря на разбирательства, как и прежде, "служит" России, возглавляя Мосгордуму.

"Удивительно, но система будто не заметила баснословных доходов Шапошникова. Гробовая тишина", - отмечала Иваткина.