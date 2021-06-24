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С сертификатом о вакцинации: с 1 августа отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

24 июня 2021, 18:45  •  97 • В России
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отели, гостиницы и пансионаты региона станут принимать только отдыхающих, предоставивших отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию. С 1 августа власти региона ужесточат требования к отдыхающим — заселиться в гостиницу или санаторий смогут только туристы, прошедшие вакцинацию. Данное решение, по словам Кондратьева, продиктовано ростом числа заболевших в регионе и направлено на защиту здоровья людей и сохранение экономики края.
 
РИА Новости © Артур Лебедев
 

С 1 августа отели, гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края будут принимать только туристов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — написал он.

В связи с этим с 1 июля гостиницы, пансионаты и санатории региона станут принимать только отдыхающих, предоставивших отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию.

С 1 августа власти региона ужесточат это требование — гостиницы будут принимать только гостей с сертификатом о вакцинации. Исключение составят лица, имеющие медицинские противопоказания.

В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся.

«...Но нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. На детские лагеря новые требования не распространяются», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Накануне Кондратьев сообщил, что на фоне роста числа заболевших COVID-19 главный санитарный врач региона Мария Потёмкина подписала постановление об обязательной вакцинации сотрудников, работающих в сферах образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, организации туристической индустрии и транспорта.

«Не менее 60% от общей численности сотрудников организаций должны получить первый компонент вакцины до 23 июля, а вторым необходимо привиться до 23 августа», — сообщал Кондратьев.

  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Ситуация с путёвками

Как пояснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, у граждан будет возможность аннулировать путёвки в Краснодарский край из-за отсутствия сертификата о вакцинации. При этом сумма за тур будет возвращена не полностью — размер штрафа будет зависеть от приближения даты поездки.

«Туроператоры будут возвращать деньги в соответствии с договором, но со штрафными санкциями», — отметила она.

Данную информацию подтвердила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По её словам, решение о возврате средств будет приниматься в зависимости от ряда факторов, в том числе от даты заявки на аннуляцию.

«У кого-то будет полный возврат, а у кого-то с удержанием некоторой суммы», — приводит её слова РИА Новости.
Ломидзе также высказала мнение, что туристический поток и загрузка отелей в июле-августе в результате ограничений могут снизиться минимум на 50%.

Она также отметила, что после заявления о введении ограничений туроператоры зафиксировали «шквал» запросов на аннулирование туров в регион.

«Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела», — рассказала Ломидзе.

QR-коды в Москве

Напомним, в Москве и Подмосковье с 28 июня посещать кафе, рестораны, а также ряд других общественных мест можно будет только при наличии QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации, перенесённое заболевание коронавирусом за последние полгода либо наличие отрицательного ПЦР-теста.

При этом для посещения продуктовых магазинов и аптек наличие QR-кода не потребуется.

«Действующий указ мэра Москвы №35-УМ от 22 июня 2021 года не распространяет своё действие на продуктовые магазины и аптеки», — приводит ТАСС заявление оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также столичные власти уточнили, что посещать сезонные летние кафе и веранды без предъявления QR-кода можно будет по 11 июля включительно. 

  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Кроме того, лица, не достигшие 18 лет, смогут попасть в рестораны и кафе без предъявления QR-кода — в этом случае их должны сопровождать родители или законные представители, предъявившие такой код.

Вместе с тем в оперштабе отметили, что если человек, переболевший COVID-19, не обращался за помощью в медучреждение или перенёс болезнь бессимптомно, он не сможет получить QR-код в Москве.

«Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет», — пояснили в штабе.

Также на russian.rt.com «Если не достигнем ожидаемого эффекта»: в Подмосковье не исключают допуска в общественный транспорт по QR-коду

Помимо этого, столичные работодатели обязаны вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг. Руководители организаций должны до 15 июля организовать проведение вакцинации среди работников первым компонентом препарата, а до 15 августа — вторым.

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