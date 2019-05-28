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С семьёй и деньгами: в Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

28 мая 2019, 23:24  •  83 • В России
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей. Женщина скрылась в неизвестном направлении, а вместе с ней исчезли и её ближайшие родственники. Куда могла отправиться сотрудница «Россельхозбанка» с семьёй, которая до этого вела в маленьком городке Салават вполне обычную жизнь, пока неизвестно. МВД обнародовало приметы беглянки и готовится возбудить уголовное дело.
 
© Луиза Хайруллина / my.mail
 

В Башкирии бесследно исчезла кассир «Россельхозбанка», которая перед этим похитила на работе около 23 млн рублей. Вместе с ней пропала и её семья. Полиция опубликовала приметы и фотографию женщины, объявив её в розыск.

Инцидент произошёл в понедельник, 27 мая, в небольшом городе Салават. Старший кассир местного отделения «Россельхозбанка» 36-летняя Луиза Хайруллина отпросилась пораньше с работы, а спустя некоторое время выяснилось, что вместе с ней исчезла крупная сумма в евро, рублях и долларах. Общий ущерб составил порядка 23 млн рублей. Деньги, как выяснилось, женщина вынесла в одной объёмной сумке.

Полицейские отправились к ней домой, однако там не обнаружили ни её самой, ни ближайших родственников. Вместе с Хайруллиной в неизвестном направлении скрылся её муж, 41-летний Марат Хайруллин, двое дочерей, а также сестра и свёкор. Сообщается, что исчез и семейный кроссовер Renault Duster. Впрочем, уехали Хайруллины на нём или нет, пока неясно, машину объявили в розыск.

В полиции Башкирии информацию о крупной краже смогли прокомментировать СМИ только во вторник днём. В ведомстве подтвердили факт хищения и объявления в розыск предполагаемой похитительницы.

«МВД республики разыскивает Хайруллину Луизу Рамилевну, 1983 года рождения, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 20 миллионов рублей из банковской кассы в г. Салавате. В настоящее время по заявлению представителей банка идёт процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте республиканского МВД опубликована фотография и приметы кассира, а также телефоны полицейских подразделений, куда можно сообщить информацию о женщине. При этом о её родных ничего не сказано.

В пресс-службе ведомства во вторник вечером RT рассказали, что не могут сообщить никакой дополнительной информации, помимо той, что была опубликована в пресс-релизе. Таким образом, по факту пропажи денег до сих пор продолжается доследственная проверка и уголовное дело не возбуждено.

В свою очередь, в пресс-службе «Россельхозбанка» RT попросили прислать письменный запрос, однако на момент публикации ответа на него не пришло.

В администрации Салавата во вторник пытались собрать информацию о семье кассира. Замглавы администрации Салавата по социальным вопросам Дильбар Мустафина заявила корреспонденту «Медиакорсети», что «семья Хайруллиных на учёте семей, нуждающихся в социальной господдержке, не состояла».

Получение информации о пропавших затрудняет и то, что исчезнувшая с деньгами кассир удалила почти все свои аккаунты в социальных сетях.

А ещё недавно она достаточно активно делилась там с друзьями событиями своей жизни. Например, она порадовалась за 8-летнюю дочь Милену, которая стала призёркой соревнований по плаванию.

RT удалось ознакомиться с одним из аккаунтов Луизы Хайруллиной, который она не удалила, вероятно, из-за того, что потеряла к нему доступ: последний раз женщина заходила в него 1 марта.

Там сообщается, что Хайруллина окончила школу №23 в Салавате, куда до настоящего момента ходили и её дети. После школы она отучилась в местном индустриальном колледже, а затем в Башкирском госуниверситете. Сразу после окончания вуза, летом 2006 года, она начала работать старшим кассиром в банке и с тех пор, если верить указанной информации, место работы не меняла.

Жила Хайруллина в доме 38 по улице Бекетова. Примечательно, что в графе «Живу сейчас» она также указала Курган. Также не исключено, что Хайруллина могла направиться в сторону находящегося относительно недалеко Казахстана.

За последнее время это не первое дело, связанное с преступлениями, совершёнными банковскими кассирами. Также в мае нынешнего года во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении кассира одного из городских банков, которая украла из учреждения несколько десятков миллионов рублей.

«В процессе исполнения своих должностных обязанностей, в которые входила в том числе загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов, фигурантка умышленно недокладывала часть денег, присваивая их себе», — сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, старший кассир, имевшая стаж работы свыше десяти лет, в общей сложности похитила более 28 млн руб.

Незаконные действия были выявлены службой собственной безопасности банка. В ходе следствия представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении причинённого банку ущерба. В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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