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С секретной начинкой: СБУ разоблачила шпионов, прятавших гостайну в конфетах Порошенко

11 августа 2020, 20:50  •  70 • Политика
Служба безопасности Украины разоблачила двух граждан, которые продавали гостайну, пряча информацию в конфетах Петра Порошенко. СБУ начала изучать секретную начинку шпионских "рошенок".
Сотрудники украинских спецслужб задержали действующего офицера СБУ и бывшего военнослужащего, которые подозреваются в продаже государственных секретов. Об этом во вторник заявил Офис генерального прокурора Украины в Facebook.
По версии следствия, "офицер правоохранительного органа", действуя по заданию неких кураторов, собирал секретные сведения и передавал из через курьера - военного пенсионера.
Правоохранители задержали обоих во время передачи сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, подельнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины, - говорится в сообщении.
Генпрокуратура отмечает, что собранные офицером сведения составляют государственную тайну и предназначались для иностранной разведки. О каком конкретно государстве идёт речь, ведомство уточнять не стало. Гособвинение выложило в социальную сеть несколько фотографий, на которых можно заметить паспорта задержанных, а также пресловутые конфеты фабрики Roshen, пишут "Утро.ру".
Отметим, что кондитерская фабрика Roshen была основана экс-президентом Украины Петром Порошенко и до недавнего времени имела завод в Липецкой области. В 2016 году политик заявил, что подписал договор о передаче акций Roshen в управление трастовому фонду Ротшильдов, чтобы не иметь этого бизнес-актива во время исполнения обязанностей президента.

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