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С самого начала понимали: экс-премьер Австралии рассказал о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга"

19 февраля 2020, 18:24  •  69 • В мире
Экс-премьер Австралии Тони Эбботт рассказал журналистам о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" в 2014 году. По его словам, в руководстве с самого начала понимали, что самолёт, вероятно, потерпел крушение из-за произошедшего на борту самоубийства.
Как отмечает телеканал Sky News Australia, пропажа Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH370 стала одним из самых загадочных исчезновений в истории.
Лайнер выполнял перелёт из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 человек, включая гражданина России. Вскоре самолёт исчез с радаров над Индийским океаном. Обломки искали три года, но так и не нашли следов.
"В моем понимании ... от самых высших уровней правительства Малайзии ... они (малайзийские власти) с самого начала думали, что это было самоубийство пилота", - заявил Тони Эбботт.
По его словам, на самых высоких уровнях в Малайзии было понимание, что наверняка пилот совершил самоубийство, которое и привело к массовой гибели людей.

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