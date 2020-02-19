С самого начала понимали: экс-премьер Австралии рассказал о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга"

Как отмечает телеканал Sky News Australia, пропажа Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH370 стала одним из самых загадочных исчезновений в истории.

Лайнер выполнял перелёт из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 человек, включая гражданина России. Вскоре самолёт исчез с радаров над Индийским океаном. Обломки искали три года, но так и не нашли следов.

"В моем понимании ... от самых высших уровней правительства Малайзии ... они (малайзийские власти) с самого начала думали, что это было самоубийство пилота", - заявил Тони Эбботт.

По его словам, на самых высоких уровнях в Малайзии было понимание, что наверняка пилот совершил самоубийство, которое и привело к массовой гибели людей.