С рыбой, без алкоголя и прогулками по Тверской: Депутаты Госдумы о планах на Новый год

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассказали журналистам о своих планах на отдых в новогодние праздники.

Как поведала парламентарий Наталья Поклонская, она намерена встретить Новый год дома в кругу семьи.

"Меню составим по настроению и, конечно же, будут фрукты, разные салаты и десерты. Совет, как "прийти в себя" после новогодней ночи — "не выходить из себя" в новогоднюю", - пояснила она.

Аналогичным образом настроен и Виталий Милонов. Впрочем, его новогоднее торжество будет безалкогольным (с киселем и чаем), но с рыбой. Для этого он припас лосося, палтуса и форель.

"1 января выйду на пробежку, буду ходить королем и водить машину, так как похмелье мне не грозит", - рассказал депутат.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский же хочет работать 31 декабря до шести вечера, после чего он пойдет гулять по Тверской улице.

"Думаю, что зайду в Елисеевский магазин, мне интересно, что к столу москвичи покупают. Потом на Пушкинскую площадь схожу. Чтобы сфотографироваться со всеми, кто захочет, поздравить горожан. А потом уже домой", - приводит его слова телеканал 360.

Впрочем, уже в семь утра 1 января у Жириновского запланирован рабочий завтрак с коллегами.

Светлана Журова тоже хочет встретить 2019 год дома, так как ее мать сделает фирменный студень. А 1 января семья парламентария поедет кататься на лыжах в Карачаево-Черкессию.