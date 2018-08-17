С русскими Асад замахнулся не только на Голаны, но и турецкий Хатай

После многочисленных успехов Сирийской арабской армии и ее российских союзников в Дамаске наблюдается небывалый подъем национальной идеи. Не так давно, сразу после безоговорочной победы правительственных сил над террористами и оппозицией на юго-западе вся столица была обклеена плакатами Башара Асада. Президент Сирии был запечатлен в очках и с суровым выражением лица, а рядом красовалась фраза наподобие «Спаситель Сирии и ее народа». Люди при этом нашли в себе эмоциональные силы праздновать победу. Конечно, не все высыпали на улицы, но даже несколько тысяч для почти уничтоженной войной республики — это очень много, во всяком случае, для стихийно организованного праздника.

В общем, лояльный по отношению к Асаду народ чувствует приближение полного триумфа своего лидера. Асад был на краю пропасти, но мало того, что ему удалось не упасть, так он еще умудрился скинуть тех, кто пытался уничтожить его. Оппозиция почти повержена — остался Идлиб. С ним, конечно, будет не все гладко, но рано или поздно боевики падут, в этом нет сомнений. Курды же с американцами слишком много ссорятся, так что для раззадоренных бесчисленными победами сирийцев их слабый союз кажется вполне сокрушимым: не войной — так дипломатией, не дипломатией — так войной. Они ко всему готовы, потому что более им ничто не страшно, и у их врагов нет ничего такого, чтобы они еще не показали.

Разумеется, этот национальный подъем затронул и интеллигенцию. В данном случае ситуация в некоторой степени сравнима с тем, что наблюдалось в РФ сразу после воссоединения Крыма с Россией. Довольно долго продолжались разговоры на тему реализации аналогичных сценариев для, например, Харькова или Одессы. Некоторые наши эксперты даже пророчили расширение границ РФ в самой ближайшей перспективе. И в этом нет ничего удивительного, ибо за долгие годы в независимой России не происходило практически ничего, чем бы обыватель мог гордиться, а тут сразу — Крым. Проасадовские сирийцы тоже долгое время терпели одни только поражения — их разбивали террористы, их разбивала оппозиция, руководство которой еще вчера состояло на службе у Асада. А потом вдруг все резко поменялось — Исламское государство* пало под натиском доблестных сирийских военных, которых вели их куда более профессиональные российские коллеги, но в Дамаске все же в первую очередь будут прославлять подвиги своих воинов, а все остальное когда-нибудь забудется.

Теперь интеллигенция, впрочем, как и рядовые граждане, мечтает о чем-то большем, а именно — о полном восстановлении исторических границ Сирии. Сирия, конечно, является молодым государством, но определенные территориальные претензии к соседям у нее есть. Речь в первую очередь о Голанах, которые Израиль забрал себе по итогам Шестидневной войны. В Дамаске все время что-то говорят по этому поводу — мол, никто ничего не забыл, и рано или поздно Кунейтра (именно в этой провинции находятся Голанские высоты — авт.) будет полностью освобождена. Однако помимо этого кусочка планеты есть и другой, на который Дамаск претендует. Речь о турецкой провинции Хатай.

В тридцатые годы прошлого века турки забрали Хатай себе, хотя ранее он был частью Сирийской республики, образовавшейся на осколках Французского мандата в Сирии и Ливане. Территория считалась спорной вплоть до XXI века, но в середине прошлого десятилетия Дамаск вроде бы отказался от любых притязаний на провинцию. Однако важно понимать, что сторонам удалось заключить такое соглашение в тот самый период, когда у Эрдогана и Асада были дружеские отношения. Теперь же, когда они стали врагами, а Анкара открыто поддержала оппозицию, в Дамаске становится все больше сторонников идеи возврата Хатая.

Так, на днях известный сирийский журналист Мухаммад Саид Ахмад написал, что «турецкий враг» будет разбит, потому что «Сирийская арабская армия и ее союзники не принимают никакого иного решения, кроме как полное освобождение Сирии». Далее он утверждает, что Идлибом и Алеппо сирийцы не ограничатся и боевые действия переместят в турецкий Хатай, который Дамаск по-прежнему считает своим. Победа гарантируется. Так же важно отметить, что всему этому будет предшествовать полный возврат Голанских высот.

Можно было бы назвать все это фантазиями, если не одно обстоятельство — Мухаммад Саид Ахмад тесно сотрудничает с людьми из окружения Асада, и его иначе как стопроцентно проправительственным назвать нельзя.

Российский эксперт Олег Гущин уверен, что войны в Голанах не будет, тем более после развертывания близ них миротворческого контингента. Вопрос Голанских высот, по его мнению, возможно, будет решаться, но в отдаленной перспективе. Сейчас же Асад не сможет с ним совладать, даже если очень захочет, да и пока у него хватает других задач. Например, та же Ракка или Камышлы. Возврат этих городов и прочих территорий для него значительно важнее каких-либо авантюр близ израильской границы. При этом получается, что о Хатайе и вовсе не может быть и речи. Туркам он достался давно, к тому же еще задолго до того, как Сирия вообще появилась, османы владели не только Хатаем, но и Дамаском и Алеппо и Пальмирой и так далее.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым придерживается аналогичного мнения. На его взгляд, Россия не позволит сирийским военным какие-либо провокации на границе с землями, находящимися под контролем турецкой армии. Во-вторых, у правительственных сил нет никаких шансов в случае войны с Турцией, тем более на турецкой территории. Подобные же публикации, скорее, связаны с необходимостью укреплять боевой дух военных и с общими положениями государственной пропаганды.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.