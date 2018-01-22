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С рублем по миру
22 января 2018, 15:24 • 120 • Карикатуры
Банк России считает возможной экспансию рубля в страны Евразийского союза и СНГ. Усиление роли российской валюты на постсоветском пространстве в период до 2035 года рассматривается как один из способов ее интернационализации.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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