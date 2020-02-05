С российским акцентом: как прошло турне Помпео по странам постсоветского пространства

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил результаты своей поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, подчеркнув, что его визиты помогли ещё больше укрепить партнёрские отношения Соединённых Штатов с этими республиками. В ходе визита он неоднократно затрагивал тему взаимоотношений с Россией и суверенитета. Кроме того, он дал ряд обещаний по экономическому развитию республик. Однако эксперты не верят, что Вашингтон окажет безвозмездную помощь.

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил итоги своей поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, подчеркнув, что это помогло ещё больше укрепить партнёрские отношения Соединённых Штатов с этими республиками.

«В Белоруссии, Казахстане и Узбекистане я подчеркнул важность мира, безопасности и процветания жителей всех наших стран. Я могу сказать с уверенностью, что наше партнёрство стало ещё крепче после этого визита», — написал глава Госдепа на своей странице в Twitter.

In Belarus, Kazakhstan, and Uzbekistan, I underscored the importance of peace, security, and prosperity for the people of all our nations. I can say with confidence that our partnerships are even stronger after this visit. pic.twitter.com/1ND3zSXF73 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 3, 2020

Напомним, накануне Помпео завершил своё турне по нескольким странам бывшего Советского Союза — за четыре дня он встретился с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Причём во время переговоров он так или иначе затрагивал вопрос взаимоотношений этих государств с Россией и неоднократно касался темы суверенитета.

Так, во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко госсекретарь США заявил, что знает о длительной истории белорусско-российских отношений и «не говорит о выборе» между Москвой и Вашингтоном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи

AFP

© Nikolay PETROV / BELTA

«Мы не говорим о выборе между нами (США. — RT) и ними (Россией. — RT). Мы говорим о дипломатических отношениях», — приводит слова Помпео государственное информагентство Белоруссии БЕЛТА.

При этом госсекретарь отметил, что США «хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством».

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди Помпео напомнил, что Вашингтон был одним из первых, кто поддержал отделение республики от СССР.

«Почти 30 лет назад, спустя всего лишь сутки после провозглашения в 1991 году независимости Казахстана, мой предшественник, государственный секретарь США Джеймс Бейкер, приехал сюда, чтобы поддержать ваше видение суверенного, процветающего государства», — отметил Помпео.

А во время совместной пресс-конференции госсекретаря США и министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова Помпео, отвечая на вопрос журналиста «о потенциальной угрозе» со стороны Китая, не преминул напомнить, что Узбекистан находится в регионе, где расположена Россия.

«У Узбекистана большая протяжённость границ. В регионе, где расположена эта страна, находятся также Россия и Китай. Мы хотим, чтобы у Узбекистана была возможность принимать правильные решения, чтобы в стране соблюдался прозрачный принцип верховенства права, чтобы туда поступали инвестиции, и Америка здесь с целью помочь в этом», — заявил Помпео.

«Отдалить от России»

Как отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов, визиты Помпео в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан свидетельствуют о том, что США намерены усилить своё влияние на страны постсоветского пространства.

При этом главная задача этой поездки американского госсекретаря, как отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, — «отдалить от России страны, которые находятся с ней в добрососедских отношениях».

Однако аналитик подчёркивает, что Минск, Нур-Султан и Ташкент «не станут бездумно идти на поводу у Белого дома».

«У этих трёх игроков перед глазами есть пример оранжевой революции, которая была реализована на Украине прозападными силами и привела к краху страны», — отметил эксперт.

Александр Асафов также обращает внимание на то, что несмотря на все «победные реляции» американской стороны, турне Помпео демонстрирует «провал подрывной политики США в этих республиках».

«Это турне демонстрирует также и осознание Соединёнными Штатами того, что, несмотря на внешний медийный лоск, Вашингтону не удалось навязать свои интересы этим государствам через инструменты НКО, СМИ, развитие диссидентского движения и воспитание альтернативной политической элиты», — констатировал эксперт.

Обещания американской стороны

На встрече с руководством каждой из стран Помпео также выступил с целым рядом обещаний по экономическому развитию республик.

Так, в Минске Помпео выразил надежду на то, что США и Белоруссия смогут наращивать партнёрство «в направлении инвестиций», чтобы белорусская сторона «имела суверенитет и независимость». А после переговоров с Лукашенко глава Госдепа заявил журналистам, что США готовы обеспечить республику «нефтью на 100% по конкурентным ценам», вновь упомянув о желании Соединённых Штатов «помочь Белоруссии быть суверенным государством».

Нур-Султану американский госсекретарь пообещал защиту от влияния своей же санкционной политики. Об этом сообщил казахстанский министр иностранных дел во время совместной пресс-конференции с Помпео.

«Государственный департамент США продолжит оказывать Казахстану поддержку, чтобы защитить наши юридические лица от воздействия санкций», — заявил Тлеуберди.

Ранее руководство Казахстана сообщало о негативном влиянии антироссийских санкций США на экономику республики. С таким заявлением выступил Тимур Сулейменов, занимавший тогда пост министра экономики, на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2019 года.

Напомним, первый пакет рестрикций в отношении России был введён американской стороной ещё в марте 2014 года после прошедшего в Крыму референдума, согласно результатам которого полуостров воссоединился с Россией. В конце января 2020 года Министерство финансов США расширило антироссийские санкции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи

Reuters

© Kevin Lamarque/POOL

Финансовый вопрос обсуждался и на встрече Помпео с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На сайте Госдепартамента США отмечается, что Вашингтон выделяет около $100 млн «посредством американских программ» на «поддержку реформ президента» республики.

«Государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Соединённые Штаты решительно поддерживают проводимые в Узбекистане реформы, а также независимость, суверенность и территориальную целостность государства», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Александр Асафов назвал «пустыми» обещания Помпео поддерживать Белоруссию, Казахстан и Узбекистан финансово, посредством инвестиций и поставок нефти.

«США неоднократно давали обещания, а после забирали свои слова назад. В данном случае такие заявления Помпео не предполагают их обязательную реализацию. Ведь за подобными обещаниями, как правило, следуют жёсткие политические условия», — отметил аналитик.

При этом обещание выделить $100 млн Узбекистану Асафов расценил как то, что у Вашингтона не получилось договориться с руководством этой страны, и он решил добиться лояльности благодаря такому «вливанию средств».

Однако эксперт указал на то, что сумма «на самом деле совсем незначительная».

«На эти деньги невозможно сделать что-то серьёзное. Кроме того, это не постоянная регулярная помощь, она не имеет целевого применения. США делают вид, что пытаются безвозмездно помочь, однако после обязательно потребуют что-то взамен», — сказал эксперт.

Вместе с тем эксперты отмечают, что Белоруссия, Казахстан и Узбекистан в определённой мере пытаются посредством переговоров с США «повысить свой политический капитал».

«Визит Помпео помогает этим странам повысить свой статус на международной арене, увеличить свою субъектность. Это дипломатическая игра. При этом Вашингтон на самом деле не собирается безвозмездно вкладывать в эти государства миллиарды долларов, и там это понимают», — заявил Константин Блохин.

По словам Александра Асафова, несмотря на то, что переговоры с Помпео могут использоваться Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном «в качестве элемента некоего политического торга с Россией», эти республики всё же «осознают важность развития партнёрства с Москвой».