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С России снять санкции, Украине внести свой вклад в мирный процесс: Канцлер Австрии высказался об урегулировании конфликта
31 декабря 2018, 02:09 • 120 • Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил мнение о постепенной отмене санкций в отношении России при прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, правительство которой, по его мнению, должно внести свой вклад в мирный процесс.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Rheinische Post заявил, что придерживается мнения о поэтапной отмене антироссийских санкций, если на Украине начнётся прогресс в мирном урегулировании, особенно касаясь ДЛНР.
Он подчеркивает, что украинское правительство должно внести свой вклад в мирный процесс. На практике это означает "действительное перемирие" в Донбассе.
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