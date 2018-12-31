С России снять санкции, Украине внести свой вклад в мирный процесс: Канцлер Австрии высказался об урегулировании конфликта

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил мнение о постепенной отмене санкций в отношении России при прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, правительство которой, по его мнению, должно внести свой вклад в мирный процесс.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Rheinische Post заявил, что придерживается мнения о поэтапной отмене антироссийских санкций, если на Украине начнётся прогресс в мирном урегулировании, особенно касаясь ДЛНР.

Он подчеркивает, что украинское правительство должно внести свой вклад в мирный процесс. На практике это означает "действительное перемирие" в Донбассе.