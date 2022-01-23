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С Россией разбирайтесь сами: Лондон расстроил Киев
23 января 2022, 15:20 • 427 • Политика
Великобритания может ввести санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Собственно, на этом вся поддержка Киеву заканчивается.
Заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб заявил, что Россию ждут серьёзные последствия, если она вторгнется на Украину или попытается там установить "марионеточный режим". Он указал, какие именно последствия ожидают Москву.
- сказал Рааб.
Журналисты уточнили: отправит ли Великобритания своих военных на Украину, если Россия "совершит вторжение"?
- ответил политик.
В Сети на высказывание Рааба отреагировали с юмором. Пользователи заметили, что британцы, по сути, отмахнулись от украинцев и реальную помощь оказывать им не собираются: мол, сами разбирайтесь с Россией.
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