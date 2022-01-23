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С Россией разбирайтесь сами: Лондон расстроил Киев

23 января 2022, 15:20  •  427 • Политика
Великобритания может ввести санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Собственно, на этом вся поддержка Киеву заканчивается.
Заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб заявил, что Россию ждут серьёзные последствия, если она вторгнется на Украину или попытается там установить "марионеточный режим". Он указал, какие именно последствия ожидают Москву.
Это будут жёсткие экономические и финансовые санкции,
- сказал Рааб.
Журналисты уточнили: отправит ли Великобритания своих военных на Украину, если Россия "совершит вторжение"?
Крайне маловероятно, что мы это сделаем,
- ответил политик.
В Сети на высказывание Рааба отреагировали с юмором. Пользователи заметили, что британцы, по сути, отмахнулись от украинцев и реальную помощь оказывать им не собираются: мол, сами разбирайтесь с Россией.

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