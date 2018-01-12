С Россией лучше торговать, чем воевать • 104 • Аналитика



...неожиданно для всех произнесла президент Литвы Даля Грибаускайте, оценивая будущее российско-литовских отношений. И тем самым вызвала широчайший резонанс в СМИ, которые тут же оповестили свою аудиторию о "смене ориентации" Литвы в ее восприятии России. Но так ли это на самом деле? Не поспешили ли СМИ с выводами, ведь речь, напомню, идет о Литве – республике, наиболее последовательно и жестко из всех прибалтийских стран критикующей Россию. Или, может быть, журналисты забыли о том, как та же Грибаускайте называла Россию "исчадием ада" и "террористическим государством"?



Как по мне, так это никакая не смена ориентации, а всего лишь незначительное изменение риторики в угоду, а точнее под давлением происходящих в последнее время в регионе (да и в мире в целом) экономических подвижек. Фактически все последние высказывания г-жи Грибаускайте можно в целом охарактеризовать как исключительно прагматичные. Это своеобразная попытка отыграть назад, попытаться наверстать упущенное в те времена, когда политические соображения брали верх над экономической выгодой. Так, например, с первого "Северного потока" Вильнюс, в отличие от тех, кто поддерживал тогда его строительство, не получает ни цента. Как и не имеет никакого дохода от нефтегазового транзита, потому что в свое время, опять же, по политическим соображениям, неоднократно отказывался от прокладки "трубы" по своей территории.





Хорошо еще, что экономика Литвы пока поддерживается из общеевропейской казны, но так вечно продолжаться не будет. Фактически уже сегодня можно говорить о свете в конце туннеля: совсем скоро уже Европа перестанет кормить Прибалтику, и тогда... А стоит ли дожидаться этого "тогда", подумали в Вильнюсе и... перестали замечать "вредоносную" составляющую "Северного потока-2". В частности, в ходе состоявшейся недавно в Таллинне встречи премьер-министров Латвии, Литвы и Эстонии было сделано заявление о том, что проект "в случае его реализации должен полностью соответствовать законам ЕС и принципам Энергетического союза". И все, никаких упоминаний про угрозу безопасности Европы, на чем раньше всегда настаивал Вильнюс.



Повторюсь, по моему мнению, речь идет всего лишь про осознание очевидного, про проснувшиеся чувство и инстинкт самосохранения перед вполне возможной грядущей экономической катастрофой, никакой сменой курса по отношению к России тут и не пахнет. Ведь г-жа литовский президент особо акцентирует внимание на тех условиях, при которых сотрудничество Вильнюса с Москвой возможно, и это, внимание, отказ России от "оккупированных" территорий, коими Литва считает Крым и Южную Осетию, прекращение подкупа политиков и вмешательства в выборы в других странах, отказ от попыток силой навязать свои интересы.



Разве это реальные требования?! Нет, конечно, потому и все разговоры о "повороте лицом" к России, как минимум, преждевременны. В лучшем случае можно говорить о неких сигналах, свидетельствующих о возможности диалога в будущем. В Вильнюсе прекрасно понимают, что Россия совершенно спокойно может обойтись и без Литвы и без Прибалтики в целом, тогда как последняя без экономического взаимодействия с РФ – вряд ли. Вопрос в том, как совместить одно с другим и не потерять при этом лицо. Полагаю, что все вышесказанное и есть некая такая попытка найти выход. И я бы также рассматривал недавнюю демаркацию российско-литовской границы в этом же самом контексте. ...неожиданно для всех произнесла президент Литвы Даля Грибаускайте, оценивая будущее российско-литовских отношений. И тем самым вызвала широчайший резонанс в СМИ, которые тут же оповестили свою аудиторию о "смене ориентации" Литвы в ее восприятии России. Но так ли это на самом деле? Не поспешили ли СМИ с выводами, ведь речь, напомню, идет о Литве – республике, наиболее последовательно и жестко из всех прибалтийских стран критикующей Россию. Или, может быть, журналисты забыли о том, как та же Грибаускайте называла Россию "исчадием ада" и "террористическим государством"?Как по мне, так это никакая не смена ориентации, а всего лишь незначительное изменение риторики в угоду, а точнее под давлением происходящих в последнее время в регионе (да и в мире в целом) экономических подвижек. Фактически все последние высказывания г-жи Грибаускайте можно в целом охарактеризовать как исключительно прагматичные. Это своеобразная попытка отыграть назад, попытаться наверстать упущенное в те времена, когда политические соображения брали верх над экономической выгодой. Так, например, с первого "Северного потока" Вильнюс, в отличие от тех, кто поддерживал тогда его строительство, не получает ни цента. Как и не имеет никакого дохода от нефтегазового транзита, потому что в свое время, опять же, по политическим соображениям, неоднократно отказывался от прокладки "трубы" по своей территории.Хорошо еще, что экономика Литвы пока поддерживается из общеевропейской казны, но так вечно продолжаться не будет. Фактически уже сегодня можно говорить о свете в конце туннеля: совсем скоро уже Европа перестанет кормить Прибалтику, и тогда... А стоит ли дожидаться этого "тогда", подумали в Вильнюсе и... перестали замечать "вредоносную" составляющую "Северного потока-2". В частности, в ходе состоявшейся недавно в Таллинне встречи премьер-министров Латвии, Литвы и Эстонии было сделано заявление о том, что проект "в случае его реализации должен полностью соответствовать законам ЕС и принципам Энергетического союза". И все, никаких упоминаний про угрозу безопасности Европы, на чем раньше всегда настаивал Вильнюс.Повторюсь, по моему мнению, речь идет всего лишь про осознание очевидного, про проснувшиеся чувство и инстинкт самосохранения перед вполне возможной грядущей экономической катастрофой, никакой сменой курса по отношению к России тут и не пахнет. Ведь г-жа литовский президент особо акцентирует внимание на тех условиях, при которых сотрудничество Вильнюса с Москвой возможно, и это, внимание, отказ России от "оккупированных" территорий, коими Литва считает Крым и Южную Осетию, прекращение подкупа политиков и вмешательства в выборы в других странах, отказ от попыток силой навязать свои интересы.Разве это реальные требования?! Нет, конечно, потому и все разговоры о "повороте лицом" к России, как минимум, преждевременны. В лучшем случае можно говорить о неких сигналах, свидетельствующих о возможности диалога в будущем. В Вильнюсе прекрасно понимают, что Россия совершенно спокойно может обойтись и без Литвы и без Прибалтики в целом, тогда как последняя без экономического взаимодействия с РФ – вряд ли. Вопрос в том, как совместить одно с другим и не потерять при этом лицо. Полагаю, что все вышесказанное и есть некая такая попытка найти выход. И я бы также рассматривал недавнюю демаркацию российско-литовской границы в этом же самом контексте. Автор: pavarog Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 104 Источник Похожие новости Нищета под статуей Свободы Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»! Россия и европейский газовый рынок

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