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С Россией ещё не разобрались: Макрон планирует новую атаку

08 мая 2021, 17:25  •  194 • Политика
Лидер Франции Эммануэль Макрон, который накануне активно обсуждал с коллегами по ЕС Россию, готовит новую атаку. Уже известна дата - 25 мая.
Президент Франции Эммануэль Макрон отчитался об итогах прошедшего накануне неформального саммита ЕС в Порту (Португалия). Он рассказал, что лидеры стран Евросоюза обсудили вопросы России и Brexit. Эти же темы, по его словам, будут обсуждать и на следующем, уже официальном саммите 25 мая.
Этот саммит пройдёт в Брюсселе и станет первым официальным очным совещанием лидеров стран - членов Евросоюза с начала пандемии. Ожидается, что одним из ключевых вопросов, которые обсудят Макрон и его коллеги, станет введение общеевропейских COVID-сертификатов.
Однако, как выяснилось, это будет не единственная тема для обсуждения. Европейские лидеры продолжать решать вопросы, связанные с Brexit, а также проблемы вокруг России, с которой, судя по всему, Европа никак не может разобраться.
Так, на неформальном саммите в Порту со скандальным заявлением выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он считает, что европейские государства просто обязаны выразить поддержку Чехии по инциденту во Врбетице и выслать на Родину хотя бы по одному сотруднику консульств России.
Чешский политик расценил взрывы во Врбетице как "нападение", заявив, что "когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех".
Бабиш отметил, что реакцию остальных членов ЕС планирует увидеть на следующем саммите ЕС в конце мая.

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