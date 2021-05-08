С Россией ещё не разобрались: Макрон планирует новую атаку

Лидер Франции Эммануэль Макрон, который накануне активно обсуждал с коллегами по ЕС Россию, готовит новую атаку. Уже известна дата - 25 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитался об итогах прошедшего накануне неформального саммита ЕС в Порту (Португалия). Он рассказал, что лидеры стран Евросоюза обсудили вопросы России и Brexit. Эти же темы, по его словам, будут обсуждать и на следующем, уже официальном саммите 25 мая.

Этот саммит пройдёт в Брюсселе и станет первым официальным очным совещанием лидеров стран - членов Евросоюза с начала пандемии. Ожидается, что одним из ключевых вопросов, которые обсудят Макрон и его коллеги, станет введение общеевропейских COVID-сертификатов.

Однако, как выяснилось, это будет не единственная тема для обсуждения. Европейские лидеры продолжать решать вопросы, связанные с Brexit, а также проблемы вокруг России, с которой, судя по всему, Европа никак не может разобраться.

Так, на неформальном саммите в Порту со скандальным заявлением выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он считает, что европейские государства просто обязаны выразить поддержку Чехии по инциденту во Врбетице и выслать на Родину хотя бы по одному сотруднику консульств России.

Чешский политик расценил взрывы во Врбетице как "нападение", заявив, что "когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех".

Бабиш отметил, что реакцию остальных членов ЕС планирует увидеть на следующем саммите ЕС в конце мая.