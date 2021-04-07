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С регистрацией и SMS: Русских на Кипре обязали отчитываться о прогулках

07 апреля 2021, 20:35  •  57 • В мире
Российские, как и любые другие туристы, на Кипре теперь обязаны отчитываться о прогулках, экскурсиях и даже посещении магазинов. Из отеля возможен выход по счёту: не более установленного количества раз и только с регистрацией и SMS.
Газета Cyprus Mail опубликовала разъяснения гендиректора Кипрской гостиничной ассоциации Филокипроса Руссунидиса, который рассказал о новых правилах, введённых из-за пандемии. Им обязаны подчиняться не только местные жители, но и туристы, которым разрешили пребывание на острове.
Чтобы выйти из дома или гостиницы, нужно уведомить об этом намерении власти. Для этого достаточно отправить SMS на соответствующий номер. Однако у иностранцев в роуминге с этим могут возникнуть проблемы, поэтому предусмотрена другая форма регистрации выхода - через специальный бланк. В документе отмечается факт проживания туриста в отеле, указывается цель визита (прогулка, организованная экскурсия, шопинг, посещение ресторанов и так далее).
В будние дни можно покинуть территорию гостиницы или дома только дважды в неделю, в выходные - трижды. Обязательного карантина для туристов нет, но придётся два раза сдать тест на COVID-19. Первый - не более чем за 72 часа до вылета на остров. После этого нужно дождаться результатов и получить сертификат на английском языке. Требование не распространяется на детей до 12 лет. Второй ПЦР-тест сделают уже в аэропорту по прибытии. Заплатить за это придётся 30-32 евро в зависимости от аэропорта. Результаты обещают прислать в виде SMS в течение трёх часов.

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