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С разблокировкой социальных карт: в Москве с 8 марта отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых

05 марта 2021, 20:30  •  63 • В России
С 8 марта из обязательного в рекомендательный переводится режим самоизоляции для москвичей из групп риска — лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, с этого дня будут разблокированы их социальные карты для проезда на общественном транспорте. В то же время градоначальник призвал представителей этой категории граждан по возможности воздерживаться от поездок, если они не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

В Москве с понедельника, 8 марта, отменяется ряд ограничительных мер, введённых ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65 лет и более, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал Собянин в своём блоге.

При этом градоначальник обратился к этим категориям москвичей.

«Ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с COVID-19 в тяжёлой форме попадают 700—800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», — пояснил мэр столицы.

В конце февраля Сергей Собянин выражал надежду, что Москва преодолела самый страшный этап пандемии коронавирусной инфекции. При этом заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорил, что если в Москве сохранится текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, то к лету ограничительные меры по борьбе с пандемией будут сведены к минимуму.

  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Кроме того, в своём блоге Сергей Собянин заметил, что ситуация с пандемией постепенно улучшается, хотя поступают тревожные сигналы из Бразилии и некоторых европейских стран: «Но у нас всё достаточно стабильно. Дай Бог, чтобы так было и дальше».

«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2—3 раза», — отметил Собянин.

Градоначальник напомнил, что в российской столице уже сняли большое количество ограничений: заработали заведения общественного питания, музеи, театры и кинотеатры. По его словам, возросла активность москвичей, всё больше людей пользуется общественным транспортом.

Напомним, что в третьей декаде января в Москве к обычному режиму работы вернулись колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. Возобновилась работа музеев, библиотек, также было разрешено проведение массовых мероприятий (заполненность помещений не должна превышать 50%). Вдобавок, перестало быть обязательным требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний и были отменены ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. В начале февраля в обычном режиме вновь заработали столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, Москва лидирует в России по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции — 987 041, в том числе 1 757 — за последние сутки. При этом с начала пандемии по выздоровлению были выписаны 907 770 человек. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 15 297 пациентов.

В Москве открыто более 100 пунктов вакцинации от коронавируса на базе городских взрослых поликлиник, также работают выездные бригады, прививки можно сделать в ГУМе, флагманском офисе «Мои документы» и торговых центрах, расположенных в разных районах столицы. Как сообщала пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы, по состоянию на 26 февраля вакцинировались почти 600 тыс. москвичей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что власти Москвы приняли правильное решение.

«Многие привились, многие переболели, то есть иммунитет вырабатывается. Постоянно находится в замкнутом пространстве — это психологически тяжело. Мы видим, как постепенно режим ослабляется, постепенно снимаются ограничительные меры. Это позитивный знак. Но нельзя ни в коем случае расслабляться, нужно быть очень внимательным к своему здоровью и соблюдать все меры предосторожности, особенно тем, кто входит в группу риска. Мы вышли на позитивную динамику, и ситуация меняется в позитивную сторону. Сейчас самое главное — это контроль, внимание и ответственность», — заявил собеседник RT.

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