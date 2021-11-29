С расчётом на санкции: как различные силы в США и Европе пытаются повлиять на судьбу проекта «Северный поток — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассчитывает, что следующее правительство ФРГ займет более жёсткую позицию по отношению к «Северному потоку — 2». Об этом политик сказал в интервью немецким СМИ. Ранее он призвал Олафа Шольца, который, скорее всего, сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, остановить запуск газопровода. В то же время американские СМИ со ссылкой на засекреченный документ сообщили, что правительство Германии призвало конгресс США не вводить новых рестрикций против российско-европейского энергопроекта. Эксперты отмечают, что для администрации Джо Байдена крайне важны стабильные отношения с Европой, поэтому его кабинет может попытаться уйти от принятия жёстких ограничений против «Северного потока — 2».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ожидает от нового правительства ФРГ, которое придёт на смену кабинету Ангелы Меркель, более резкой позиции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом польский премьер заявил в интервью немецкому агентству DPA.

«Северный поток — 2» становится инструментом для шантажа Украины и Молдавии. Он также выступает в качестве средства манипуляции ценами на энергоносители. Я ожидаю, что новое немецкое правительство сделает всё возможное, чтобы не допустить превращения «Северного потока — 2» в инструмент из арсенала президента Путина», — заявил Моравецкий.

Политик также обвинил Россию в причастности к потенциальному энергетическому кризису на Украине.

«Они (украинцы. — RT) зависят от российских поставок нефти, газа и даже угля. По мнению некоторых аналитиков, энергетический шантаж со стороны России может привести к дефициту электроэнергии на Украине», — сказал он.

Это не первое заявление Моравецкого против «Северного потока — 2» за последнее время. Ранее польский премьер в интервью Bild призвал Олафа Шольца, который с высокой долей вероятности станет следующим канцлером ФРГ, остановить запуск газопровода и не давать России «дополнительные деньги» за энергоресурсы.

Матеуш Моравецкий

AP

© John MacDougall

На этом фоне издание Axios со ссылкой на засекреченный документ, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило конгрессу США, сообщило, что нынешнее правительство Германии призвало американских законодателей не вводить санкции против «Северного потока — 2», отметив, что газопровод не представляет угрозы для Украины.

Напомним, кабинет Ангелы Меркель и блока ХДС/ХСС, который поддерживал проект, может сложить полномочия до конца года. Новое коалиционное правительство будет сформировано с участием партии «Зелёные», которая поддерживает антироссийскую повестку и критикует «Северный поток — 2».

Так, на днях сопредседатель «Зелёных» и кандидат на пост министра экономики Роберт Хабек заявил, что газопровод не является коммерческим проектом. По его словам, он делает немецкую политику зависимой и оказывает давление на Украину. Ранее со схожими заявлениями выступала его соратница Анналена Бербок, которой прочат кресло министра иностранных дел в новом кабинете.

При этом в конце сентября Олаф Шольц высказывался в поддержку «Северного потока — 2», заявив, впрочем, о необходимости гарантий по сохранению статуса Украины как транзитёра российского газа.

«Если нас просят увеличить ещё — мы готовы»

Россия неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер, и отвергала заявления о якобы имеющихся планах использовать его или поставки газа по другим каналам как геополитическое оружие.

В середине октября Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» назвал подобные заявления «политически мотивированной болтовнёй» и напомнил, что Москва следует своим контрактным обязательствам по поставкам энергоносителей в Европу.

«Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что Россия увеличивает поставки газа в Европу даже в сложных для неё самой условиях.

«Газпром» увеличил поставки газа в Европу где-то на 10%, а с учётом СПГ поставки газа в Европу увеличились на 15%, и мы готовы это делать дальше», — сказал Путин.

Более того, глава государства заявил о готовности дополнительно увеличить экспорт газа, если об этом попросят европейцы. По его словам, российские компании никогда не отказывали зарубежным партнёрам в их просьбах о поставках сырья сверх имеющихся контрактов.

«Если нас просят увеличить ещё — мы готовы увеличить ещё. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнёры. Нет ни одного отказа. Ни одного», — подчеркнул Путин.

«В приоритете хорошие отношения»

В то же время в США по вопросу санкционного давления на «Северный поток — 2» разгорается конфликт между администрацией президента Джо Байдена и конгрессом, многие члены которого выступают за ужесточение ограничений против российского газопровода.

Несмотря на введение рестрикций в отношении компании Transadria и судна Marlin, участвующих в проекте, американские сенаторы требуют дальнейшего закручивания гаек. Так, сенатор-республиканец Тед Круз счёл действия Белого дома излишне мягкими.

«Это... типичный пример смеси несогласованности и слабости, характерной для внешней политики при Байдене и администрации Байдена — Харрис и наносящей не поддающийся оценке вред национальной безопасности США и наших союзников», — говорится в заявлении Круза.

Конгресс США

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В свою очередь, президентская администрация (в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен) не хочет вводить санкции против немецких компаний, связанных с проектом. Источники издания The Hill в сенате сообщают, что глава американской дипломатии призывает заблокировать принятие поправки к проекту оборонного бюджета, которая предусматривает санкции против Nord Stream 2 AG и других компаний, участвующих в тестировании и сертификации газопровода.

«Судя по всему, они сами создают процессуальные проблемы, чтобы избежать голосования, которое может иметь жёсткие политические последствия. Демократы очень нервничают из-за голосования по «Северному потоку — 2», поскольку были против него при прежней администрации, однако при Байдене ситуация другая», — заявил источник The Hill в сенате, непосредственно знакомый с ситуацией.

Издание также пишет, что Белый дом не хочет вводить более широкие санкции, которые могут затронуть немецкие компании, чтобы не наносить ущерба отношениям с ФРГ, которые были серьёзно подорваны действиями администрации Дональда Трампа.

При этом опрошенные RT аналитики затрудняются спрогнозировать политику нового коалиционного правительства ФРГ в отношении «Северного потока — 2».

«В коалиции есть фигуры, которые во время предвыборной кампании критиковали энергопроект. В частности, та же Анналена Бербок. Она неоднократно и достаточно эмоционально высказывалась по этому поводу. Можно ожидать, что она и её партия будут пытаться проводить свою линию и влиять на решения нового кабинета относительно проекта», — предположил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В то же время, с его точки зрения, принятие новых санкций в конгрессе США зависит от того, что сочтут более приоритетным отдельные политики-демократы — сдерживание России или же выстраивание отношений с европейскими союзниками.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман со своей стороны отмечает, что заявления польского премьера — это чёткий сигнал немецким «Зелёным».

«Как известно, сопредседатель «Зелёных» госпожа Бербок настроена весьма антироссийски, поэтому очевидно, что она сделает всё возможное для того, чтобы заморозить «Северный поток — 2» или при возможности вообще заблокировать его работу», — подчеркнул эксперт.

При этом он усомнился в том, что США всё же введут какие-то новые значительные рестрикции в отношении энергопроекта, поскольку действующей администрации важны стабильные отношения с Европой.

«Во времена президентства Дональда Трампа Америка предпринимала очень энергичные усилия для того, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока — 2». Это делалось в силу экономических причин, потому что Трамп выражал интересы газовиков и нефтяников США. Он просто пытался убрать сильного конкурента в виде России с мирового рынка энергоресурсов, а вот Байдену интересы газовиков и нефтяников не столь важны, у него в приоритете хорошие отношения с Германией», — рассуждает Фельдман.

Он напомнил, что немецкий бизнес очень долго просил Вашингтон, руководство ЕС и официальный Берлин не мешать «Северному потоку — 2» и не вводить никаких дополнительных санкций, которые мешали бы сотрудничеству в сфере энергетики.

«Сейчас Байден демонстрирует, что для него интересы европейских партнёров важнее, чем газовое лобби, представленное сенаторами-республиканцами», — констатировал собеседник RT.