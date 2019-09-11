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С "этой Любой" разберется комиссия: В Госдуме решили проверить Навального и Соболь "на предмет вербовки"
11 сентября 2019, 08:09 • 186 • Политика
Деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь станет предметом проверки думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Толчком к проверке послужило заявление Владимир Жириновского. "Люба, пускай с этой Любой разберется комиссия", - заявил он ранее.
Свою инициативу Владимир Жириновский озвучил в начале пленарного заседания. Лидер ЛДПР уверен в том, что "Навального завербовали спецслужбы во время учебы в Йеле". Как пишет Nation News, это предложение было поддержано спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который в среду, 10 сентября, поручил комиссии проверить деятельность основателя ФБК Навального и юриста фонда Соболь.
В ходе расследования члены комиссии исследуют журналистские материалы, в которых говорится о том, что "ФБК проводит подрывную деятельность в отношении России".
Комиссия была создана Советом Госдумы 19 августа, а в среду, 10 сентября, после голосования депутатов, комиссия была учреждена официально. В ее состав вошли 12 человек.
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