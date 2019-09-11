С "этой Любой" разберется комиссия: В Госдуме решили проверить Навального и Соболь "на предмет вербовки"

Свою инициативу Владимир Жириновский озвучил в начале пленарного заседания. Лидер ЛДПР уверен в том, что "Навального завербовали спецслужбы во время учебы в Йеле". Как пишет Nation News, это предложение было поддержано спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который в среду, 10 сентября, поручил комиссии проверить деятельность основателя ФБК Навального и юриста фонда Соболь.

"Коллеги, предложение, которое озвучил Владимир Жириновский, давайте мы изучим. Если факты подтвердятся, направим в правоохранительные органы. Второй раз звучат эти предложения, и там, где есть эти нарушения уголовного законодательства, должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов, прокуратуры", - заявил спикер.

В ходе расследования члены комиссии исследуют журналистские материалы, в которых говорится о том, что "ФБК проводит подрывную деятельность в отношении России".

Комиссия была создана Советом Госдумы 19 августа, а в среду, 10 сентября, после голосования депутатов, комиссия была учреждена официально. В ее состав вошли 12 человек.