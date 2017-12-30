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«С протянутой рукой ходить не будем»: посол России — об отношениях с Вашингтоном и желании Трампа поладить с Москвой

30 декабря 2017, 12:39  •  98 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп не отказался от идеи наладить сотрудничество с Москвой. Такое мнение выразил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. По его словам, Москва также готова работать с Вашингтоном, несмотря на новую «недружественную» Стратегию национальной безопасности США. В документе Россия названа одной из главных угроз Америке. При этом российская сторона намерена отстаивать свои интересы и не станет «ходить с протянутой рукой». О перспективах развития российско-американского диалога — в материале RT.
 
Анатолий Антонов AFP © JUSTIN SULLIVAN
 

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американский лидер Дональд Трамп не отказался от желания поладить с Москвой. Об этом он сообщил в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVi.

«Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом, я делаю для себя вывод, что от желания поладить с Россией Дональд Трамп не отказался», — сказал глава дипмиссии.

В то же время «конкретные действия» нынешней администрации Соединённых Штатов осложняют российско-американские отношения, отметил он. 

«Непростое время»

Дипломат рассказал, что начал работать послом в США в «очень непростой» для двусторонних отношений период.

«Первая новость, которую я услышал, когда ступил на американскую землю, — решение американских властей изъять у нас здание генконсульства в Сан-Франциско и закрыть наше здание торгового представительства в Вашингтоне. Именно с этого я начал свою работу», — сказал Антонов.

Напомним, Госдеп потребовал закрыть до 2 сентября 2017 года генеральное консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и съёмные помещения торгпредства в Нью-Йорке. 

В ноябре находящегося с визитом в Калифорнии дипломата не пустили в здание закрытого российского генконсульства в Сан-Франциско. 

Посол назвал неприемлемыми действия администрации США по конфискации российской дипломатической собственности.

«Мы отвергаем такой подход к российской собственности. Могу сказать однозначно, что мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями, и будем настаивать на том, чтобы возобновилась деятельность в первую очередь генконсульства в Сан-Франциско», — сказал Анатолий Антонов.

Он также напомнил, что есть поручение президента России Владимира Путина подать иск в суд в связи с лишением российской стороны права распоряжаться дипломатическим имуществом в США. Соответствующая работа, по его словам, уже идёт.

«Просто это работа очень деликатная, филигранная, требует тишины. В нужный момент мы сообщим об этом», — отметил глава дипломатической миссии. 

«Недружественная стратегия»

По словам Антонова, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном, несмотря на новую «недружественную» Стратегию национальной безопасности США.

«Эту самую концепцию... мы внимательно изучали, наверное, будем ещё детально, под лупой рассматривать все слова, все выражения, которые там есть. Первое впечатление: эта концепция вызывает сожаление, сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты этой концепции. Но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединёнными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является обновлённая концепция национальной безопасности», — отметил дипломат. 

  • Генконсульство России в Сан-Франциско
  • AFP
  • © JOSH EDELSON
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18 декабря американские власти опубликовали новую стратегию национальной безопасности, в которой Россия и Китай названы первыми источниками угрозы для США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, по мнению Антонова, также обеспокоен нынешним состоянием российско-американских отношений. Как признался посол, беседа с главой Госдепа произвела на него хорошее впечатление.

«Он разговаривал дружелюбно, он озабочен нынешним уровнем российско-американских отношений, он считает, что есть ряд проблем, которые нам трудно решить мгновенно, часть проблем, по которым нам придётся работать достаточно долгое время», — сообщил российский посол.

Кроме того, он пообщался с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном.

В ходе встречи они обсудили как проблемы глобальной безопасности, так и «раздражители, которые существуют в российско-американских отношениях», и договорились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом.

Антонов охарактеризовал Шэннона как «мудрого, умного, опытного дипломата».

Между тем, посол России рассказал о первой встрече с членом американского конгресса — сенатором-республиканцем Роном Джонсоном. 

  • Дональд Трамп
  • AFP
  • © Brendan Smialowski

«Разменная карта»

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Долгое время американские сенаторы отказывали Антонову в проведении встреч.

«Мы обсудили необходимость, возможность, перспективу восстановления межпарламентских связей. Но хотел бы подчеркнуть, что мы с протянутой рукой ходить не будем», — сказал он.

По словам дипломата, он направил просьбы о встрече многим сенаторам, отметив, что пока это единственная подобная встреча. 

Посол также прокомментировал обвинения в адрес России во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года. Дипломат отметил, что такие заявления — разменная карта внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.

«Дело в том, что так называемая русская тема, «русское вмешательство» — это... разменная карта в политической борьбе в США. Недовольная проигрышем в выборах сторона решила использовать этот фактор для того, чтобы обелить себя, списать своё поражение, обвинив в данном случае Россию во всех грехах», — считает он.

Глава дипмиссии сообщил, что проживающие в США российские граждане смогут проголосовать на выборах президента России на участках в посольстве, консульствах и 14 городах, включая Сан-Франциско.

«Там, где есть наши (представительства), будут открыты избирательные участки», — сказал он.

Российские граждане будут проинформированы о порядке голосования, в частности через СМИ. Кроме того, вся информация будет опубликована на сайтах посольства и генеральных консульств.

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