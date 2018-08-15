|
С протянутой рукой
15 августа 2018, 13:39 • 83 • Карикатуры
Глава партии "Основа" Андрей Николаенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что у украинских властей нет инвестиционной стратегии развития страны и они только занимаются "попрошайничеством" у Международного валютного фонда. По словам политика, власти все сильнее загоняют жителей в долговую яму, продолжая брать кредиты у МВФ.
© Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 августа 2018, 23:54
|
13 августа 2018, 23:54
|
10 августа 2018, 11:24
|
09 августа 2018, 08:54
|
12 августа 2018, 13:39
|
12 августа 2018, 16:39
|
09 августа 2018, 14:09