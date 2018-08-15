С протянутой рукой

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Глава партии "Основа" Андрей Николаенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что у украинских властей нет инвестиционной стратегии развития страны и они только занимаются "попрошайничеством" у Международного валютного фонда. По словам политика, власти все сильнее загоняют жителей в долговую яму, продолжая брать кредиты у МВФ.

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