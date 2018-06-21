С протянутой рукой

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Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий. При этом чиновник поддержал, что дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависят от "прогресса в проведении структурных реформ".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий