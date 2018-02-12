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С просроченными польскими химикатами в порту Калининграда разберется Интерпол

12 февраля 2018, 00:39  •  175 • В мире
"Гринпис" потребовал от Интерпола разобраться с польскими химикатами, брошенными в порту Калининграда.
Экологи обратились в Интерпол с призывом разобраться с отставленными в порту Калининграда бочками с химикатом. Более двух с половиной тысяч бочек с токсичным веществом на протяжении двух лет находятся в порту.
Причиной простоя стали проблемы в договорных отношениях польской компании Roca Petrol и смоленской компании "СМ-Трейдинг", которые за это период не смогли договориться, кто будет забирать груз.
Проблема сейчас также заключается в том, что обе стороны не могут договориться, кто должен утилизировать опасный груз.
Несмотря на обращения экологов, следователи СКР не нашли в этом деле криминала, и оно было закрыто.
Тогда защитники природы обратились в Интерпол, заявив, что химикаты с просроченным сроком использования могут стать большой проблемой для граждан.

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