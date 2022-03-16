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«С проблемами столкнулись многие»: почему российские студенты оставляют западные вузы

16 марта 2022, 18:20  •  161 • В России
Студенты из России, которые учились за рубежом, переводятся в отечественные вузы. Многие за границей столкнулись с давлением из-за своего гражданства и национальности. Открыто о дискриминации студентам не объявляют, но создают все условия для отчисления. Об этом RT рассказали учащиеся, которые возвращаются в Россию из Европы. Например, руководство университета может задним числом пересмотреть отметки, в других случаях студентам просто отказывают в продлении визы. Подвергшиеся притеснениям за рубежом студенты могут продолжить учёбу в российских вузах. Места будут предоставляться на бюджетной основе, рассказали RT в учебных учреждениях. Некоторые студенты уже зачислены в МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВШЭ, на рассмотрении этих и других российских вузов находятся сотни заявок.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

Российские вузы начали приём студентов, которые отчисляются сейчас из иностранных университетов из-за политически мотивированного давления.

Так, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» получил уже 130 заявок от российских студентов из Чехии, Польши, Великобритании, Франции, Австрии, Финляндии, Украины, Нидерландов, Германии, Венгрии, США и других стран. Сейчас готовятся документы на перевод 47 кандидатов, а также изданы приказы о зачислении двух студентов, об этом сообщили в Минобрнауки.

Как пояснили RT в пресс-службе вуза, студентов будут зачислять на бюджетные места либо на места, оплачиваемые ВШЭ.

  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

В МГТУ им. Н. Э. Баумана на 14 марта обратились 38 российских студентов из зарубежных вузов, в эту статистику университет включил также кандидатов из ДНР и ЛНР. Один студент из Чехии уже приступил к обучению на кафедре предпринимательства и внешнеэкономической деятельности по направлению «Бизнес информатика».

«Ещё девять человек сейчас консультируются по подбору образовательной программы. Остальные студенты, обратившиеся в МГТУ, не подходят по профилю нашего технического университета, и мы рекомендовали им обратиться в другие российские вузы, поддержавшие инициативу быстрого приёма наших граждан в высшие школы», — сообщили RT в пресс-службе вуза, уточнив, что ведётся работа с новыми обращениями.

«Дополнительного тестирования не требуется»

Российский университет дружбы народов (РУДН) ранее тоже объявил о готовности принять на обучение российских студентов, отчисленных из вузов Украины, Евросоюза, Великобритании, США и Канады. К 15 марта вуз получил 21 заявку от студентов из восьми стран, среди которых — Чехия, Украина, Польша, Латвия, Австрия.

«Из Чехии пришло больше всего заявок — семь. В основном к нам обратились студенты бакалавриата и специалитета. Лишь в одной заявке указана магистратура. Самые популярные направления — медицинские: восемь человек хотят учиться на «Лечебном деле», «Стоматологии», «Фармации», — рассказал в беседе с RT ректор РУДН Олег Ястребов.

Далее по популярности — филология и лингвистика. Есть заявки на математику, биологию, социологию, психологию и другие направления.

  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Семь человек указали, что им нужно будет общежитие, — это свидетельствует об их готовности приехать в Москву», — добавил ректор.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) получил порядка 30 таких обращений — в основном из Чехии, Польши, Великобритании, Эстонии, США и Украины.

Ещё 40 обращений о переводе от студентов иностранных образовательных организаций, в том числе из Донбасса и Украины, получил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), такую статистику привела пресс-служба Минобрнауки.

Готов принять выживаемых из западных вузов студентов и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС». Университет приглашает российских студентов из зарубежных вузов, которые оказались в сложной ситуации и хотят вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение, об этом рассказали RT в пресс-службе НИТУ.

«Каждое заявление будет оперативно рассмотрено в индивидуальном порядке, со всеми обратившимся будет проведена консультация по выбору образовательной программы. Приём будет осуществляться на бюджетное отделение, дополнительного тестирования не требуется. По запросу всем нуждающимся будет предоставлено общежитие», — уточнили в университете, добавив, что заявку и всё необходимые документы можно подать дистанционно.

Также о своей готовности поддержать попавших в сложную ситуацию студентов заявили в Псковском государственном университете, Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова, Северо-Кавказском федеральном университете, Воронежском государственном техническом университете и других российских вузах.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, на сегодняшний день федеральные и региональные университеты страны получили сотни заявок от учащихся в иностранных вузах.

«Предвзятое отношение к гражданам России»

RT поговорил с российскими студентами, которые перевелись в отечественные вузы из иностранных университетов из-за оказываемого на них давления.

Даниил Жданов зачислился в МГТУ им. Н. Э. Баумана, до последнего времени юноша учился в Чехии, в Масариковом университете.

«Из-за сложившейся обстановки и предвзятого отношения к гражданам России мне дали отказ в продлении визы, хотя гражданам других стран визу продляли достаточно быстро. Из-за этого я не смог продолжить обучение в городе Брно», — отметил Даниил в беседе с RT.

Решение переводиться было принято, как только вышло обращение по телеканалам от Минобрнауки России о переводе студентов из иностранных вузов.

«МГТУ выбрал потому, что ещё в школе планировал сюда поступить. Сейчас постепенно осваиваюсь — ребята в учебной группе и преподаватели мне всячески помогают в этом. Первые впечатления очень хорошие», — добавил студент.

В Чехии училась и Елизавета Кирсанова, теперь студентка ВШЭ. В разговоре с RT девушка уточнила, что была студенткой факультета экономики и демографии Карлова университета в Праге.

«Причина, по которой я решила перевестись в российский вуз, банальна: на фоне последних событий я столкнулась с безосновательным занижением моих экзаменационных оценок. Что самое интересное, речь идёт даже об уже полученных во время последней сессии оценках, которые сейчас стали пересматривать в сторону понижения», — рассказала она.

Студентка не винит в случившемся своих чешских преподавателей — она считает, что они лишь исполняли негласные распоряжения вышестоящего руководства.

«И это было явно не решение преподавателей, их в этой ситуации не нужно винить. С их стороны я видела абсолютно нормальное отношение, как и со стороны чешских студентов. Но сделать они ничего не могут, и с такими проблемами сейчас столкнулись многие российские студенты и в Чехии, и в других европейских странах. У меня есть знакомые, которые попали сейчас в похожую ситуацию. Перелом произошёл на фоне последних политических событий», — добавила она.

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Напомним, что ранее администрации другого чешского вуза — Пражского экономического университета (VŠE) — была даже вынуждена публично принести извинения за «редкие словесные эксцессы в отношении российских студентов со стороны преподавательского состава», которые имели место «на фоне эмоционально напряженной ситуации, связанной с военным вторжением России на Украину».

«Руководство Пражского экономического университета и деканы отдельных факультетов считают подобное поведение неприемлемым. В одном случае публичный призыв крайне неуместного содержания был опубликован на личной странице в Facebook. Это сделал профессор Длоуги с факультета информатики и статистики», — говорится на сайте вуза.

Ранее профессор опубликовал в Facebook скандальное заявление, в котором заявил, что не будет учить русских студентов, а также сотрудничать с российскими учёными. Впоследствии пост был удалён из соцсети.

  • Карлов университет в Праге
  • Gettyimages.ru
  • © Krystof Kriz/NurPhoto

О том, что российские граждане подвергаются травле за рубежом на фоне российской спецоперации на Украине, сообщила в конце февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — написала омбудсмен в Instagram, добавив, что нападкам подвергаются в том числе студенты и школьники.

Вскоре Министерство науки и образования РФ заявило, что все российские граждане, обучающиеся в иностранных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, «могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ». На сайте ведомства уже опубликован порядок оформления перевода из иностранных вузов в российские.

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