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С пробитым дном: Трампу в Букингемском дворце под ноги попало необычное препятствие
04 июня 2019, 05:09 • 136 • Политика
Необычным происшествием ознаменовалась встреча президента США Дональда Трампа с королевской семьёй Британии. В Букингемском дворце под ноги американскому лидеру угодил… горшок с пробитым дном.
Трамп шёл по дворцу в сопровождении наследного принца Чарльза. Супруга лидера США Мелания Трамп следовала позади вместе с женой принца.
В какой-то момент под ноги Трампу угодил какой-то предмет. Принц Чарльз со смехом поднял его, и перед объективом камеры оказался... горшок. При этом, судя по кадрам, у горшка не было дна.
Иронии происшествию добавляет то, что ещё в прошлом году к приезду Трампа настроенные против него британцы изготовили шестиметровую надувную куклу американского лидера. В этом году она снова появится на публике - но уже не просто в виде гигантского пупса. Надувного Трампа, сообщает НТВ, посадят на золотой горшок.
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