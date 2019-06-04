С пробитым дном: Трампу в Букингемском дворце под ноги попало необычное препятствие

Трамп шёл по дворцу в сопровождении наследного принца Чарльза. Супруга лидера США Мелания Трамп следовала позади вместе с женой принца.

В какой-то момент под ноги Трампу угодил какой-то предмет. Принц Чарльз со смехом поднял его, и перед объективом камеры оказался... горшок. При этом, судя по кадрам, у горшка не было дна.

Иронии происшествию добавляет то, что ещё в прошлом году к приезду Трампа настроенные против него британцы изготовили шестиметровую надувную куклу американского лидера. В этом году она снова появится на публике - но уже не просто в виде гигантского пупса. Надувного Трампа, сообщает НТВ, посадят на золотой горшок.