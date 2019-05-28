Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мозгов у него нет!" Шахназаров ЖЕСТКО высказался о Коломойском! Смотр...
Матвиенко назвала условие для диалога с Верховной радой
Устрашение и выдавливание сербов: Захарова возложила на США и ЕС вину за террор ...
"Что здесь обсуждать?": Аксёнов отреагировал на желание Украины сменит...
Главная / В России

С праздником, «зеленые фуражки»

28 мая 2019, 18:39  •  69 • В России

28 мая по всей стране на улицы выходят ветераны-пограничники, отдавшие часть своей жизни службе в пограничных войсках. Им посвящены книги, о них сняты фильмы, они - первый рубеж обороны страны от внешнего вторжения. Именно пограничники приняли первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года, обороняя государственную границу. Сегодня ее охраняют порядка 200 тысяч человек. Ведь ее протяженность - самая длинная в мире - почти 61 тысяча километров. Это, как полтора раза обойти Землю по экватору.

При этом каждый год незаконно пересечь эту границу пытается более 15 миллионов человек. - Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, - заявил Владимир Путин в поздравительном видеообращении. - Выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции. Активно задействовать весь имеющийся потенциал. А потенциал этот сегодня - один из самых высокотехнологичных в мире. Однако, несмотря на технологичный рывок, главным на границе по-прежнему остается человек. Человек в зеленой фуражке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
28 мая 2019, 16:54
«Выявить риски и необходимый объём финансирования»: в России вступили в силу новые правила обязательного медстрахования
28 мая 2019, 18:39
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
28 мая 2019, 15:24
Зеленский в Донбассе пообщался с военными. Но не с мирными
27 мая 2019, 21:24
Мобильная свобода: подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России
27 мая 2019, 18:09
Под присмотром ГЛОНАСС: таксистам в России хотят запретить сверхурочную работу
27 мая 2019, 19:54
Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 20:54
Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
23 мая 2019, 00:39
Лукашенко подвёл цемент: Белорусов озадачило исчезновение "строительных" миллиардов
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
27 мая 2019, 05:24
"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" американской валюты оценил финансист из США
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России
25 мая 2019, 20:39
«Решение нелегитимно»: в России ответили на требования Международного трибунала по украинским морякам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.