Накануне журналисты писали о реакции Александра Ковтуненко на скандал в эфире политического ток-шоу Владимира Соловьёва на телеканале "Россия-1". Экс-депутат Верховной рады Украины заявлял, что преступлений Бандеры не существует, чем ожидаемо вывел из себя и Соловьёва, и экспертов в студии. В результате так называемый украинский эксперт с позором был изгнан из студии.

После, как писала "Правда.ру", он утверждал, что проблемой были вовсе не его заявления на грани нацизма, а нежелание русских принимать правду. Предполагалось, что комментарий Ковтуненко оставил на личной странице в Сети, однако в Facebook, например, подобного уже нет. Зато есть намёки на бомбёжку России.

Комментируя сообщение в Twitter турка о якобы имевшем место быть уничтожении российских "Панцирей", Ковтуненко отмечает: "Беспилотники, которых у нас теперь полно, почему-то не применяют, а они прекрасно лупят в Сирии уральскую машинерию..."

Есть и другие пространные заявления, например о том, что в России "признали силу украинства", и сделал это Владислав Сурков в своём первом интервью после ухода с должности помощника президента... Словом, своя реальность нашла отражение в сообщениях украинского эксперта.

С другой стороны, есть и другие примеры украинства. Например, украинский писатель Тарас Прохасько, как пишут "Невские новости", признал, что постепенно Украина "станет русской", потому что действительно зависит от России.